RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора

Администрация заблокированного популярного торрент-трекера Rutracker выложила на сервисе для хостинга ИТ-проектов Github приложение для обхода блокировок Роскомнадзора. «Забанив» сам трекер, надзорное ведомство начало блокировать его вспомогательные анонсеры.

Борьба с анонсерами

Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора.

2 мая 2017 г. Роскомнадзор на своей странице в Facebook объявил о том, что ведомство «принимает меры по прекращению создания технических условий, обеспечивающих распространение «пиратских» копий аудиовизуальной продукции путем ограничения доступа к серверам торрент-трекеров – так называемым «анонсерам». Служебные трекеры-анонсеры (bt, bt2, bt3, bt4) это вспомогательный сервис основного трекера, собирающий данные для файлообмена и передающий пользователям информацию, у кого можно скачать нужный файл.

«Блокировка анонсеров позволяет замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл», - пояснили в ведомстве, добавив, что процесс блокировки осуществляют операторы связи по IP.

Блоку подобрали обход

В администрации трекера отметили, что «в связи с блокировками затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а кроме этого могут возникать ошибки в статусах раздач в торрент-клиентах».

Приложение Rutracker Proxy, по словам представителей трекера, «может автоматически обходить блокировку и использовать самый быстрый прокси из большого списка имеющихся, если при скачивании торрентов ваш клиент не может соединиться с нашими трекерами».

Детальная инструкция по использованию приложения была размещена в официальном блоге трекера rutracker.news, однако вскоре блог rutracker.news стал недоступен для пользователей интернета из России. Впрочем, вся информация по Rutracker Proxy осталась на «зеркалах» трекера. Сообщается, что приложение работает с торрент-клиентами uTorrent, qBittorrent, Vuze и Deluge.

Rutracker опубликовал на сервисе Github приложение для обхода блокировок Роскомнадзора

Пользователи отмечают, что программа помогает соединиться с анонсером трекера для тех, у тех у кого «красные» раздачи, а также в случае, если провайдер заблокировал IP не сайта, а самого анонсера. При этом пользователи сетуют, что приложение не поддерживается «устаревшей» ОС Windows XP, хотя доступно в версиях для OS X и Linux.

Полтора года под санкциями

Решение о пожизненной блокировке Rutracker Мосгорсуд вынес в ноябре 2015 г., после вступления в силу расширенной редакции «антипиратского» закона.

Она позволяет владельцам прав на все виды контента (кроме фото) обращаться в суд с требованиями о блокировке пиратских ресурсов. Причиной блокировки стала претензия Национальной федерации музыкальной индустрии, потребовавшей удалить с трекера около 5 млн аудио-композиций.