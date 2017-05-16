Все коды доступа в кабины пилотов United Airlines утекли в Сеть

В минувшие выходные авиакомпания United Airlines распространила предупреждение об утечке конфиденциальных кодов доступа к оборудованию в кабинах пилотов в авиалайнерах компании.

Утечка кодов: так случайно получилось

Авиакомпания United Airlines, занимающая третье место в мире по размерам воздушного флота, объявила об утечке секретных кодов доступа к кабинам пилотов.

В авиакомпании утверждают, что, помимо кодов доступа, кабины защищены и другими процедурами безопасности, так что вероятность того, что кто-то с дурными намерениями проникнет внутрь, очень низка.

Представители компании также подчеркивают, что утечка данных произошла не вследствие хакерской атаки: коды случайно опубликовала бортпроводница компании.

«Безопасность наших клиентов и экипажей - наш высший приоритет, и United Airlines применяет целый ряд мер, чтобы обезопасить кабину экипажа, помимо кода доступа к двери», - заявила пресс-представитель компании Мэдди Кинг (Maddie King).

Какие именно это процедуры, Кинг не уточнила.

Компания разослала своим пилотам предупреждение о возможной компрометации «процедур доступа» к кабинам и сообщение о том, что план по исправлению ситуации уже запущен в действие.

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По всей видимости, речь идет о замене кодов доступа. Это может занять некоторое время, поскольку код можно поменять только вручную и на каждом самолете в отдельности.

«Ситуация с кодами доступа к кабинам экипажа United Airlines – в некоторым смысле типичный пример, показывающий, что человеческий фактор может быть основным источником угрозы для кибербезопасности, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Монитор безопасности». - Порой достаточно одного лишь промаха, чтобы подвести под существенный риск значительную часть инфраструктуры любой организации; единственный способ противодействовать этому – организовывать многослойную защиту, которая застрахует от необратимых последствий. Если верить словам представителей United Airlines, у них эта защита есть, так что есть надежда на отсутствие серьезных инцидентов».

Очередная PR-проблема

Произошедшее добавляет негатива к проблемному имиджу United Airlines, за которой и так уже тянется шлейф скандалов. Последний из них разгорелся в начале апреля 2017 г., когда одного из пассажиров, купившего билет на рейс United Airlines, выволокли из салона силой, потому что потребовалось дополнительное место для работника самой авиакомпании, а пассажир отказался покинуть самолет. В результате его выволокли силой, причинив заметный физический вред.

Видео инцидента разлетелось по соцсетям, вызвав бурную реакцию у общества. Решением правления компании исполнительный директор United Airlines лишился возможности занять должность председателя правления. Кроме того, размеры компенсации директорам были привязаны к степени удовлетворенности клиентов компании предоставляемыми услугами.