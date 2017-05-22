Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции

Соцсеть Facebook заблокировала страницу журналиста, исследовавшего «Панамский архив», за публикацию о коррупции на Мальте. Его посты, связанные с личностью мальтийского премьера, были удалены. Официальная причина — нарушение правила не выкладывать информацию о других лицах без их разрешения. Пострадавший журналист является лауреатом Пулитцеровской премии.

Facebook заблокировал Галицию

Facebook заблокировал страницу журналиста Мэттью Каруаны Галиции (Matthew Caruana Galizia), после того как тот опубликовал ряд постов о причастности премьер-министра Мальты Джозефа Муската (Joseph Muscat) к коррупционным схемам. Размещение публикаций началось 7 мая. 10 мая в СМИ появилась информация, что мальтийский премьер намерен подать на Галицию в суд за клевету. 16 мая журналист обнаружил, что его аккаунт в соцсети заблокирован, пишет The Guardian.

Блокировка носила временный характер и длилась 24 часа. Четыре поста Галиции, которые имеют отношение к личности Муската, были удалены. Публикации были сделаны на мальтийском языке и помечены #FattiKorrotti и #CorruptionFacts. В каждой присутствовало изображение документа из так называемого «Панамского архива». Это были письма, сканы паспортов и банковские выписки, с пояснениями журналиста. Помимо Муската, публикации предполагали коррумпированность министра энергетики Мальты Конрада Мицци (Konrad Mizzi) и главы администрации премьера Кита Шембри (Keith Schembri). Публикация состоялась в преддверии досрочных парламентских выборов на Мальте, которые пройдут 3 июня.

Позиция сторон

Официальной причиной удаления постов стало нарушение стандартов сообщества Facebook. Правила запрещают размещать в соцсети персональную информацию о других пользователях без их согласия. Тем не менее, Facebook никак не отреагировал на размещение других документов «Панамского архива», которые также содержат личную информацию — паспорта и водительские удостоверения, пишет The Guardian. Пока не ясно, имеет ли правительство Мальты какое-то отношение к удалению публикаций, сообщает The Verge. Сам Галиция назвал произошедшее «поучительным». «Для журналиста такая блокировка носит разрушительный и карательный характер», — пояснил он The Guardian.

Блокировка Пулитцеровского лауреата вызвала в СМИ дискуссию о влиянии Facebook на распространение новостей

Комментируя ситуацию изданию The Verge, представитель Facebook сообщил, что публикации Галиции в настоящее время находятся на рассмотрении в компании. Кроме того, Facebook провел с журналистом переговоры, в ходе которых ему разрешили публиковать все, что он пожелает, «за исключением ненужных частных подробностей, которые могут представлять собой угрозу безопасности». Если в ходе рассмотрения публикаций компания поймет, что допустила ошибку, она готова ее исправить. Инцидент вызвал в СМИ дискуссию о влиянии Facebook на распространение новостей.

Галиция и «Панамский архив»

Как журналист Галиция известен тем, что в 2016 г. в составе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) принял участие в исследовании «Панамского архива». Часть публикаций по этому делу он вывесил в Facebook, поскольку традиционные СМИ, как ему показалось, недостаточно осветили тему. «Отклик аудитории был невероятным. Я не ожидал ничего подобного», — рассказывает журналист о реакции пользователей соцсети. За исследование «Панамского архива» Галиция в числе других был удостоен в апреле Пулитцеровской премии.

«Панамский архив» — это пакет внутренних документов мальтийской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданный неизвестным лицом немецкой газете Sueddeutsche Zeitung в 2015 г. Архив объемом около 2,6 ТБ содержит примерно 11,5 млн документов. Бумаги, проливающие свет на офшорные сделки, компрометируют многих известных политиков, спортсменов и бизнесменов. Сделки датируются в промежутке от начала 1970-х гг. до 2016 г.

Поскольку у Sueddeutsche Zeitung не было ресурсов для анализа всего массива данных, она обратилась в ICIJ, который запросил содействия у различных изданий. В изучении документа принимали участие около 400 журналистов из разных стран, в том числе Галиция. В апреле 2016 г. они обнародовали результаты исследования. По данным ICIJ, в числе прочих политиков, связанных с офшорами, в «Панамском архиве» упоминается Владимир Путин и некоторые российские чиновники, в частности, Алексей Улюкаев и Дмитрий Песков.