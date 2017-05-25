Первый портал для поиска SAP-фрилансеров вернулся на родину в Россию

В России заработал портал для поиска работы SAP-фрилансерами sapbazar.com. Созданный в 2013 г. и изначально российский, проект перенес деятельность за рубеж на время кризиса. Компания уверяет, что является первопроходцем в этой сфере. Достоинство по сравнению с конкурентами — возможность розыгрыша вакансии среди специалистов на аукционе.

В России появился sapbazar

Портал sapbazar.com, предназначенный для поиска работы в области систем управления предприятием (SAP), начал работу в России. Сервис помогает заказчикам быстро найти SAP-специалистов, квалификация и расценки которых им подходят. Это может быть как российский, так и зарубежный профессионал. Сервис характеризует себя как «крупнейшую в мире торговую площадку для фрилансеров SAP» (World Largest SAP Freelance Marketplace).

По словам создателей портала, сегмент SAP был выбран потому, что «заказчики не привыкли к онлайн-биржам в SAP-сфере, если освоить его, то остальные будет освоить проще». Как сообщили в компании, в настоящий момент на sapbazar.com зарегистрировано 12 тыс. специалистов и 200 заказчиков. По информации на самом сайте, общее количество проектов составляет 3385 единиц.

Как работает портал

На sapbazar.com возможен набор работников как в штат, так и для удаленного сотрудничества. Заказчик также может разместить на сайте свой проект, чтобы укомплектовать сразу всю необходимую команду. Чтобы расценки специалистов оставались приемлемыми, на sapbazar.com предусмотрен розыгрыш заказа на аукционе среди соискателей. На портале действует своя система оплаты, которой могут пользоваться работодатели и сотрудники, находящиеся в разных странах.

В случае, если клиенту нужна помощь в подборе сотрудника, он может прямо на портале связаться с консультантом — с помощью чата, голосового звонка или видеоконференции. Также можно связаться с экспертом в области SAP или организовать конференцию с коллегами. В базе сайта ведутся аккаунты консультантов и компаний, как кадровые, так и консалтинговые.

В России начал работу сервис поиска SAP-специалистов sapbazar.com

Основными преимуществами своего проекта перед другими такими площадками компания считает возможность разместить целый проект и провести аукцион. Связаться с консультантом, например, можно и на других платформах.

Российские корни и вопрос первенства

Открытый в декабре 2013 г., sapbazar.com изначально являлся российским проектом, однако, по словам создателей, был вынужден перенести работу за границу в связи с кризисом. Компания утверждает, что это первый российский сайт для поиска работы SAP-фрилансерами, поскольку ближайший конкурент, проект sapforfreelancers.ru, начал свое существование только в марте 2016 г.

В настоящий момент на портале преобладают иностранные специалисты: 30% являются выходцами из стран Евросоюза, ещё 30% — из Индии, 20% — из Мексики, 10% — из США и 10% — из стран СНГ. Пока что работает только англоязычная версия сайта, русскоязычная находится в разработке.

Как поясняют в компании, они «вернулись в РФ потому, что начали поступать запросы, скорее всего, связанные с закрытием площадки linkedin.com и тем, что компании начали снова инвестировать в ИТ-блок». На вопрос, по каким признакам был сделан вывод о прекращении кризиса в России авторы проекта отвечают: «Мы основываемся на данных SAP, на общении среди профессионального круга».

Монетизация проекта

Фрилансеры размещают информацию о себе на sapbazar.com бесплатно. Как сообщили CNews в компании, проект приносит доход своим создателям за счет продажи SAP-расширений, продажи подписки для заказчиков, комиссии с транзакций внутри платформы и поддержки SAP-системы онлайн.

Основной доход компания получает от подписок на размещение вакансий. Срок выхода проекта на рентабельность оценивается в пять лет. Размер выручки и инвестиций в сервис компания не раскрывает, уточняя лишь, что в сайт были вложены «личные средства основателей».