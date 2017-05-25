Власти выдадут «Ростелекому» 5,5 млрд на подключение больниц к интернету

«Ростелеком» станет единым исполнителем по подключению медицинских учреждений к интернету. С этой целью правительство выделит ему 5,5 млрд руб.

Подключение больниц к интернету обойдется в 5,5 млрд рублей

Правительство выделит 5,5 млрд руб на реализацию программы подключения медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет (ШПД). Об этом заявил министр связи Николай Никифоров.

«Ростелеком» - единый исполнитель

Единым исполнителем проекта станет «Ростелеком». Постановление правительства о соответствующем назначении «Ростелекома» будет подписано в ближайшее время. «Ростелеком» также реализует программу устранения цифрового неравенства, согласно которой все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек должны иметь магистральный волоконо-оптический со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с.

Идею о подключении медицинских учреждений к интернету в конце прошлого года выдвинул Президент России Владимир Путин. Затем правительство поручило Минкомсвязи разработать план-график подключения больниц и поликлиник к интернету на период 2017-2018 г.г.

«Ростелеком» станет единым исполнителем подключения больниц к интернету

Согласно подготовленному Минкомсвязи проекту программы развития Цифровой экономики до 2025 г (программа разрабатывается также по поручению Владимира Путина), у медицинских и образовательных учреждений должна быть скорость доступа в интернет не ниже 100 Мбит/c, у органов власти и местного самоуправления - не ниже 1 Гбит/с.

Как школы подключали к интернету

Десять лет назад власти уже решали схожую задачу - подключали к ШПД все школы в России. Тогда единым оператором был выбран «РТКомм.ру», впоследствии ставший «дочкой» «Ростелекома».

Правда, федеральный бюджет только два года оплачивал школам доступ в интернет, а с 2008 г. соответствующие затраты легли на плечи региональных бюджетов.