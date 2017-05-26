Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты

Марк Цукерберг получил докторскую степень и прочел речь студентам в Гарварде, который бросил в 2005 г. ради Facebook. В тот же день неизвестный хакер поиздевался над Цукербергом, взломав сайт университетской газеты Гарварда и разместив там карикатуры и провокационные заголовки.

Цукерберг стал доктором

Основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, который он бросил в 2005 г. ради развития своей соцсети. Цукерберг ушел со второго курса отделения компьютерных наук, поскольку на тот момент сайт facebook.com уже был второй по популярности соцсетью в мире и десятым по посещаемости ресурсом интернета, поэтому требовал его постоянного внимания.

Теперь, 12 лет спустя, Цукерберг не только получил степень, но и удостоился чести произнести речь перед студентами. Как поясняет в официальном заявлении президент Гарвардского университета Дрю Фауст (Drew Faust), степень досталась Цукербергу за «изменение природы социальных функций человека во всем мире», а также за «стремление продвигать науку, повышать уровень образования и открывать новые возможности за счет филантропии».

В речи Цукерберг поднял проблему вытеснения людей с рабочих мест в связи с развитием технологий. Он предложил побороть изменения климата, устроив людей на производство солнечных панелей, а также затронул тему национализма и изоляционизма в современном обществе.

Издевательства в газете

Торжественное событие не обошлось без скандала: за несколько часов до речи неизвестный хакер взломал сайт университетской газеты The Harvard Crimson, чтобы на ее страницах поиздеваться над Цукербергом. Он разместил на сайте несколько карикатур на главу Facebook, а также ряд поддельных заголовков провокационного содержания, которые на разный лад коверкают фамилию Цукерберга. «Редакционный комментарий: Как получилось, что все говорят, как я украл Facebook, но никто не говорит, как я убил Эдуардо Саверина», — гласит один из заголовков.

Марк Цукерберг получил почетный диплом Гарварда

Ныне здравствующий Эдуардо Саверин (Eduardo Saverin) является сооснователем Facebook и владеет примерно 0,4% акций компании. Эти акции ему пришлось отстаивать посредством судебного иска, поданного против Цукерберга. Познакомившись с нынешним главой Facebook на первом курсе Гарварда, Саверин создал вместе с ним соцсеть, в которую вложил собственные средства. Вначале он владел 34% акций и занимал должность коммерческого директора.

Однако летом 2004 г. Саверин отлучился на практику в другой город, а Цукерберг тем временем привлек к растущему проекту новые инвестиции. Впоследствии доля Саверина в компании сократилась до 0,03%, и только вердикт суда в 2009 г. вернул ему 5% акций. В 2012 г. ресурс Business Insider обнародовал письмо Цукерберга, в котором тот описывал, как вытеснил Саверина из компании и уменьшил его долю.

ИТ-магнаты и их университеты

СМИ сравнивают Цукерберга со Стивом Джобсом (Steve Jobs), который бросил Рид-колледж в штате Орегон, чтобы основать свою компанию вместе со Стивом Возняком (Steve Wozniak) в 1976 г. Ещё одно сравнение уводит к Биллу Гейтсу (Bill Gates), также покинувшему Гарвард после двух лет обучения ради создания фирмы Microsoft совместно с Полом Алленом (Paul Allen).

Неизвестный хакер взломал сайт газеты Гарварда, чтобы выложить карикатуры на Цукерберга

Примечательно, что Гейтс тоже выступал с речью перед студентами Гарварда 10 лет назад, и Цукербергу случайно довелось ее услышать, поскольку в тот день из этого вуза выпускалась его будущая жена Присцилла Чан (Priscilla Chan). Цукерберг обыграл это событие, сняв и выложив в интернете шутливый видео-ролик, в котором спрашивает у Гейтса совета, что говорить в речи.