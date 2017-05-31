Администрация Президента спорит с Минкомсвязи из-за ограничений мессенджеров в России

Рассматриваемый в Госдуме законопроект, который обяжет мессенджеры идентифицировать пользователей, похоже, не нашел поддержки в Администрации Президента.

Идентификация пользователей мессенджеров по Щеголеву

В Администрации Президента России и Минкомсвязи разошлись в оценке законопроекта о регулировании мессенджеров в части идентификации абонентов. «Я считаю, что мессенджеры — это одно из средств обмена информацией, это услуга связи. Когда вы покупаете мобильный телефон с контрактом от оператора, вы регистрируетесь, вы предоставляете свои паспортные данные для того, чтобы соответствовать закону. Когда вы пользуетесь мессенджером для обмена текстовыми сообщениями, вы пользуетесь ровно той же самой функцией», — цитирует «Интерфакс» заявление помощника Президента России Игоря Щеголева в интервью телеканалу «Россия 24».

«Поэтому то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации», — считает Щеголев.

Напомним, в настоящий момент Госдума рассматривает законопроект, который обяжет мессенджеры идентифицировать пользователей. В соответствии с текстом документа, устанавливать личность своих клиентов операторы будут по абонентскому номеру. Пользователи, не прошедшие идентификацию, не смогут отправлять сообщения. При этом госорганы получат право устраивать рассылки.

У администрации президента появилась собственная точка зрения на вопрос идентификации пользователей мессенджеров

В то же время глава Минкомсвязи Николай Никифоров скептически относится к идентификации абонентов через мессенджеры.

«Что касается идентификации — я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через сим-карты и номера абонентов традиционной сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью таких платформ как мессенджеры», — заявил ранее глава Минкомсвязи.

Мнение главы Минкомсвязи

По мнению Никифорова, нет смысла законодательно устанавливать жестко норму по идентификации с привязкой к сим-карте, когда существует возможность «купить сим-карты без должной идентификации, которые зарегистрированы на каких-то подставных людей».

По данным «Интерфакса» ранее Никифоров говорил, что решение проблемы продаж «серых» сим-карт в первую очередь является работой правоохранительных органов, МВД. Кроме того, министр полагает, что законопроект может дублировать нормы «закона Яровой», в рамках которого вся информация о пользователях и данные о передаваемом трафике должны храниться операторами связи и провайдерами. «Если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ его создают, какой смысл дополнительно идентифицировать или усложнять регулирование конкретных мессенджеров», — утверждал министр