Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение

«Яндекс» второй месяц подряд теряет долю в российском интернет-поиске, одновременно наблюдается рост Google. Даже в поиске на ПК, где позиции «Яндекса» традиционно сильны, наблюдается сокращение. В мае 2017 г. Google впервые удалось обогнать российского конкурента в поиске по российским сайтам.

«Яндекс» теряет долю в поиске

Доля российских пользователей, использующих поисковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий показатель использования поиска «Яндекс» на российском рынке за всю историю измерений LiveInternet. Одновременно наблюдается рост доли Google на этом рынке — с 40,8% в апреле до 43,3% в мае.

Падение доли «Яндекса» и подъем Google длится второй месяц подряд: в марте «Яндекс» контролировал 55,2% российского рынка интернет-поиска, а Google — 39,5%. Уменьшением своей доли с марта по апрель «Яндекс» обязан мобильному поиску, упавшему с 39,9% до 37,7%. Одновременно Google показал в мобильном сегменте рост с 59,4% до 61,1%.

На момент публикации материала «Яндекс» не ответил на вопросы CNews.



Падение доли по сегментам

Поиск «Яндекс» обычно более востребован на ПК, в сегменте мобильных устройств дела обстоят хуже, пишет ресурс «Роем!». Однако в апреле-мае даже на ПК доля «Яндекса» упала с 65,5% до 64,6%. Такое явление наблюдается впервые, в марте-апреле компании сохраняли неизменными свои доли в поиске на ПК: 65,5% у «Яндекса» и 26,5% у Google.

Что касается использования поисковиков именно на российских сайтах, то, по данным LiveInternet, доля «Яндекса» и Google в этом сегменте в марте составляла 48,7% и 45,6% соответственно. В апреле «Яндекс» опустился до 47,5%, а Google поднялся до 47%, но российская компания все еще лидировала. Однако в мае тенденция продолжилась, и Google с долей 49,6% впервые опередил «Яндекс», которому принадлежало 45,1%.

Возможные причины

Ресурс «Роем!» связывает резкое падение доли «Яндекса» в мае с тем, что на первую половину месяца приходится много праздничных и выходных дней. В эти дни многие пользователи выезжают из дома, и выходят во время поездки в интернет с мобильных устройств, используя преимущественно поиск Google.

«Яндекс» теряет долю в российском интернет-поиске



В свою очередь, представитель компании LiveInternet Максим Зотов отчасти поясняет скачкообразный рост доли Google тем, что 24 апреля в LiveInternet была исправлена ошибка механизма подсчета запросов. Ранее сервис не рассматривал как поисковые те запросы, которые проходили в рефере по адресу android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/, хотя по факту они таковыми являются.

Разбирательство между «Яндексом» и Google

Поиск «Яндекс» получил более благоприятные условия для роста в мобильном сегменте после того, как в апреле завершилось двухлетнее разбирательство российской компании с Google. В феврале 2015 г. «Яндекс» обвинил Google в нарушении закона о защите конкуренции. Дело в том, что в 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго ряда — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС от «Яндекс», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

По итогам разбирательства Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который даст пользователю возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Этот виджет будет предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появится после обновления системы. В меню выбора виджета могут появится и другие российские поисковики — для этого им в течение двух месяцев с момента заключения мирового соглашения необходимо будет обратиться в Google.