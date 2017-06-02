Старейший в интернете сервис закладок поглощен конкурентом

Сервис закладок Pinboard приобрел первопроходца в этой области, ресурс Delicious. Сайт del.icio.us, за который было уплачено $35 тыс., продолжит работу, однако с 15 июня 2017 г. только в режиме чтения. Пользователям предлагается мигрировать на платный, но дешевый Pinboard.

Pinboard покупает Delicious



Сервис закладок Pinboard приобрел своего конкурента Delicious. Для пользователей самого Pinboard ничего не изменится, сообщает компания, а вот пользователям Delicious придется искать другое место, чтобы сохранять закладки. Сайт сервиса продолжит работу, но с 15 июня будет доступен только для чтения, новые закладки сохранить не получится, как и воспользоваться API. Об окончательной судьбе сайта будет объявлено позднее. Как сообщил ресурсу The Next Web основатель Pinboard Мацей Цегловски (Maciej Cegłowski), он заплатил за сайт del.icio.us $35 тыс.

Пользоватеям Delicious будет предоставлена возможность мигрировать со всеми закладками на аккаунт Pinboard, использование которого обходится в $11 в год. Те пользователи, которые пожелают разместить закладки где-либо ещё, смогут экспортировать свои данные, как только будут налажены экспортные ссылки, переставшие работать несколько месяцев назад по техническим причинам, сообщает компания. Сервис не торопит пользователей с экспортом или миграцией - все это можно будет сделать и после 15 июня.

История продаж Delicious

Это не первая продажа Delicious, старейшего в интернете ресурса по сохранению закладок. Основанный в 2003 г. Джошуа Шачтером (Joshua Schachter) и Питером Гадековым (Peter Gadjokov), сервис получил инвестиции от Union Square Ventures в 2005 г., и в том же году был выкуплен Yahoo за сумму порядка $15-30 млн. Под руководством Yahoo сервис все еще сохранял популярность - к концу 2008 г. он насчитывал 5,3 млн пользователей и более 180 млн закладок - однако в целом новые владельцы признавали, что способствуют его упадку.

Сервис закладок Delicious продолжит работу только в режиме чтения

В декабре 2010 г. Yahoo сообщила о намерении продать ресурс, в 2011 г. его новым владельцем стала компания AVOS Systems, которая радикально изменила дизайн сайта, а потом перепродала его Science в 2014 г. Science в совою очередь продала сервис Delicious Media в январе 2016 г.

История успеха Pinboard

Сервис закладок Pinboard был запущен Цегловски в июле 2009 г. В отличие от бесплатного Delicious, он изначально был платным - взимал порядка $3 за создание аккаунта. Плата увеличивалась на долю цента с присоединением каждого нового пользователя, то есть сама по себе была показателем популярности ресурса. Это было сделано для того, чтобы регулировать рост сайта, имея при этом достаточно средств для его развития, а также отвадить спаммеров.

За несколько месяцев ресурс преодолел порог в 1,2 тыс пользователей, после чего Цегловски ввел премиальную платную подписку стоимостью $25 в год с возможностью архивации закладок. Резкие приток пользователей на Pinboard был зафиксирован в декабре 2010 г., когда стало известно, что Yahoo может продать Delicious. Многие отреагировали на это присоединением к Pinboard, увеличив его аудиторию до 16 тыс. пользователей. Взнос за присоединение подскочил до $9. К октябрю 2011 г. Pinboard имел 25 тыс. зарегистрированных пользователей, но дляуправления сайтом по прежнему хватало одного человека. Новый приток пользователей на Pinboard роизошел осенью 2011 г. в связи с очередной продажей Delicious, поскольку AVOS Systems перезапустила приобретенный ею сервис, сделав персонализацию закладок менее углубленной.

Цегловски признает, что его сайт похож на ранние версии Delicious. По его словам, он решил создать собственный сервис закладок после очередного изменения дизайна Delicious, когда оттуда исчезли привлекательные для него функции. В декабре 2012 г. Цегловски запустил проект Pinboard Investment Co-Prosperity Cloud, в рамках которого предложил по $37 и продвижение шести стартапам с низкими ценами. Смысл акции заключался в том, чтобы привлечь внимание инвесторов к именно таким компаниям. В 2015 г. на Pinboard впервые появилась обязательная ежегодная плата, составившая $11 в год. При этом на сайте отсутствует реклама.