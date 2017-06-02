В России разрабатывается национальный «убийца» биткоин

Центробанк запустил несколько пилотных проектов, цель которых - создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Чтобы обзавестись необходимыми наработками, банку понадобится два-три года, после этого вопрос обсудят более предметно.

Разработки Центробанка

Центробанк заявил, что работает над пилотными проектами по созданию национальной российской криптовалюты. Об этом на Петербугском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) сообщила первая заместительница председателя банка Ольга Скоробогатова. Она акцентировала внимание на том, что новая валюта сможет существовать в электронном виде и не будет нуждаться в бумажных носителях. По словам Скоробогатовой, все заинтересованные регуляторные органы согласны, что это необходимость и «будущее» страны. Похожие планы есть у Великобритании, Китая и Сингапура.

Исследовав возможность создания электронной валюты в России, Центробанк пришел к выводу, что в ее основе должно лежать распределение реестров. Пилоты покажут, насколько применение этой технологии эффективно при работе с большими объемами данных. Реальное обсуждение введения цифровой валюты в России ещё не начиналось, для этого Центробанку нужно иметь на руках соответствующие наработки. На их получение может пондобиться порядка 2-3 лет, после чего вопрос о российской криптовалюте будет поднят вновь.

27 мая 2017 г. стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает создание национальной криптовалюты с Минфином и российскими банками. До этого сообщалось, что Минфин предлагает легализовать в России криптовалюты, а Центробанк - обложить их налогом, присвоив им статус цифрового товара, чтобы иметь возможность контролировать их эмиссию. Проекты первых нормативных актов, регулирующих этот вопрос, могут быть переданы для рассмотрения в Госдуму уже через месяц. В настоящий момент криптовалюты в России по-прежнему официально запрещены.

Запрет криптовалют в России

В начале 2014 г. Центробанк связал биткоины и прочие виртуальные валюты с понятием «денежного суррогата», предупредив граждан, что расчеты с применением таких средств на территории России будут относиться к сомнительным операциям, связанным с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».

Центробанк осуществляет пилотные проекты по российской национальной криптовалюте

В октябре 2014 г. Минфин предложил установить штрафы для юридических лиц в размере от p500 тыс. до p1 млн за выпуск и использование денежных суррогатов в России, а также за распространение ПО для их эмиссии. Под денежными суррогатами понимались в том числе криптовалюты. Для рядовых граждан и должностных лиц министерство тоже предусмотрело штрафы – до p50 тыс. и до p100 тыс. соответственно. Более того, штраф должен был налагаться даже за «умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять эмиссию денежных суррогатов и операции с их использованием».

В марте 2016 г. Минфин предложил новое наказание за выпуск денежных суррогатов – лишение свободы на срок до 4 лет для рядовых граждан и на срок до 7 лет для руководителей финансовых организаций. Для последних также был предусмотрен штраф в размере от p1 млн до p2,5 млн и лишение права занимать некоторые должности или работать в некоторых сферах на 3 года.

Однако уже в августе 2016 г. Минфин признал, что в подготовленный законопроект следует внести изменения. Как сообщал на тот момент заместительстра финансов Алексей Моисеев, главной задачей министерства была защита права Центробанка заниматься выпуском денежных знаков. Что касается прямого запрета криптовалют, то он начал казаться Минфину нерациональным в свете бурного развития технологий.

Зачем нужна легализация криптовалют

Криптовалюты привлекательны для мошенников тем, что с его помощью можно совершать платежи совершенно анонимно. Легализация должна изменить это положение вещей. По мнению издания Bloomberg, возможность отслеживать биткоины поможет Центробанку в его борьбе с отмыванием денег, в ходе которой многие кредитные организации в последние три года потеряли свои лицензии.

В минувшем году благодаря фиктивным сделкам и займам из России было выведено около $771 млн, что в два раза меньше показателя предыдущего года, приводит Bloomberg статистику Центробанка. Уменьшение суммы свидетельствует о том, что мошенники отходят от старых схем и переходят на новые, которые труднее отследить, считает издание. Поэтому меры по контролю биткоинов выглядят своевременными.