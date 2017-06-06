Россияне обвинили в пиратстве своих конкурентов - разработчиков антипиратского ПО

Разработчики из екатеринбургской компании обвинили своих австрийских коллег в незаконном использовании кода их ПО, пригрозив «пиратам» судом и жалобой игроделам в Valve.

Защита и нападение

В западных СМИ разгорается скандал, связанный с обвинениями в пиратстве производителя известной антипиратской защиты Denuvo.

Претензии в адрес австрийской компании Denuvo Software Solutions GmbH высказали российские разработчики ПО из компании VMProtect Software, базирующейся в Екатеринбурге. Как и Denuvo, екатеринбургская компания создает программное обеспечение для защиты от взлома и копирования).

Весной 2017 г. на одном из форумов разработчиков появилось сообщение от сотрудника екатеринбургской компании под ником drVano, который рассказал «историю про одну очень хитрую и жадную австрийскую контору под названием Denuvo Software Solutions GmbH». По словам автора поста, в защитной системе Denuvo «нелегально используется» защита VMProtect.

Он пояснил, что три года назад представители Denuvo уже вели переговоры по использованию российской разработки. Но VMProtect Software разрабатывать отдельный проект для конкурентов оказалось «нецелесообразно».

«Австрийских разработчиков это не остановило и, официально купив VMprotect, они начали косить бабло», - пояснил представитель VMProtect Software. В Denuvo была отправлена претензия об аннулировании лицензии купленного ПО, были предложены мирное соглашение с возмещением неустойки. «Наше предложение было проигнорировано», - резюмировал автор сообщения.

Дизассемблер в свидетели

В итоге, по словам представителя VMProtect Software, сейчас дистрибьютор компьютерных игр Steam продает уже защищенные Denuvo игры, которые скачиваются на компьютер конечного пользователя и в которых уже присутствует код российских программистов.

Екатеринбургская VMProtect Software, производящая антипиратский софт,

пригрозила австрийским конкурентам судом за пиратство

Автор поста утверждает, что это можно легко доказать в суде при помощи «обычного дизассемблера». «В каждую копию VMProtect встраиваются водяные знаки, по которым мы можем идентифицировать владельца лицензии», - добавил разработчик.

По его информации, VMProtect Software готовит «официальную претензию к Denuvo Software Solutions GmbH с перспективой ухода в судебное разбирательство», а также направила письмо в Valve, американскую корпорацию, которой принадлежит игровой сервис Steam, запросив контакты юристов, чтобы «им объяснить опасность сотрудничества» с Denuvo.

Уточнить, на какой юридической стадии находится конфликт разработчиков, не удалось. На момент публикации этого материала ответа на вопрос CNews из VMProtect Software не поступило.