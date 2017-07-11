Названа дата запрета VPN в Китае

Власти Китая обязали местных провайдеров закрыть китайским пользователям доступ к VPN, а через них — и к глобальному интернету. Таким образом будет ликвидирована огромная лазейка в «Великом китайском файерволе». Эксперты предсказывают массовый исход иностранного бизнеса из Китая.

Запрет VPN

Китайское правительство приказало всем телеком-провайдерам страны заблокировать пользователям доступ к виртуальным частным сетям (VPN). Распоряжение должно быть выполнено до 1 февраля 2018 г., пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Оно касается в первую очередь трех государственных телеком-компаний — China Mobile, China Unicom и China Telecom.

После этого китайские пользователи не смогут посещать через VPN иностранные ресурсы, заблокированные на территории Китая. В настоящий момент VPN используются в стране как лазейка в «Великом китайском файерволе» — системе блокировки зарубежных сайтов, начиная от соцсетей вроде Twitter и Facebook и заканчивая новостными изданиями типа New York Times.

Реакция бизнеса

Как минимум один китайский VPN-сервис уже выполнил требование властей, пишет Bloomberg. Компания GreenVPN несколько дней назад сообщила своим клиентам, что прекращает обслуживание в связи с получением уведомления от регуляторных органов. Что именно было сказано в уведомлении, GreenVPN не раскрывает.

Пока что не ясно, как новая директива скажется на мультинациональных ИКТ-компаниях, работающих в Китае. Акции некоторых из них подешевели после распространения новости. Американская 21Vianet Group, которая предоставляет китайским клиентам свои сети и дата-центры, зафиксировала падение акций на 4,1%. Компания Westone Information Industry, специализирующаяся на VPN и защищенных сетях, отметила снижение курса на 1,5%.

Власти Китая закрывают VPN-лазейку в «Великом китайском файерволе»

Проблема грозит затронут не только ИКТ-сектор, но и бизнес вообще. «VPN очень важны для компаний, которым нужен доступ к глобальным сервисам за пределами Китая. В прошлом любой попытки оборвать внутреннюю корпоративную VPN было достаточно, чтобы компания задумалась о закрытии китайского представительства или ограничении своей деятельности в Китае. Настолько это большая проблема», — отмечает Джей Паркер (Jake Parker), вице-президент Американо-китайского делового совета в Пекине.

«Великий китайский файервол»

Проект «Золотой щит», неофициально известный как «Великий китайский файервол», начал действовать в 2003 г. В рамках проекта была создана система специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. Этот «щит» блокирует доступ к ряду иностранных ресурсов, а также не дает китайским сайтам ссылаться на зарубежные источники без предварительного разрешения. Также «щит» проводит фильтрацию иностранного контента по ключевым словам, относящимся к сфере госбезопасности.

«Золотой щит» является частью усилий председателя Си Цзиньпина (Xi Jinping) по установлению «киберсуверенитета» Китая. Той же цели служит «расплывчатый» закон о кибербезопасности, принятый в ноябре 2016 г., который обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности. Также закон вводит обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дает властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение.

Кроме того, вводится ограничение на хранение данных за рубежом: любая информация о китайских гражданах, собранная внутри Китая, должна храниться на его территории. На хранение данных за рубежом требуется специальное разрешение. Закон вступил в силу 1 июня 2017 г.

Похожие проекты в России

В июне 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект о регулирование работы анонимайзеров, VPN и других подобных сервисов в России. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

Владельцам такого рода ресурсов «запрещается обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ» для получения доступа к запрещенным в России интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «туннели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д.

Все эти сервисы смогут продолжить работать на территории России только при условии, что они будут блокировать доступ к запрещенным в стране сайтам. Следить за этим должен Роскомнадзор. На блокировку запрещенных сайтов ведомство будет давать VPN-сервисам 30 дней. В случае невыполнения требований Роскомнадзор будет блокировать сами эти сервисы. Законопроект распространяется и на поисковые системы — их обяжут удалять запрещенные сайты из результатов поиска.