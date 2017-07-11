Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

Microsoft приступила к размещению в Windows Store дистрибутивов Linux, которые можно установить внутри Windows 10. Пока в магазине доступна только Ubuntu, вскоре должны появиться SUSE и Fedora.

Ubuntu появилась в Windows Store

В магазине приложений Windows Store появилась ОС Ubuntu — популярный дистрибутив Linux. Скачать его можно по ссылке. Дистрибутив работает в изолированной среде («песочнице») параллельно с Windows 10 и позволяет использовать утилиты командной строки. У Ubuntu есть общий с Windows доступ к файлам и аппаратной части.

Чтобы запустить Ubuntu, пользователю необходимо перейти к панели управления (а не к позднее появившемуся разделу «Параметры») и выбрать меню «Включить или отключить программные компоненты Windows». Там нужно выбрать пункт «Подсистема Windows для Linux», которая позволит Ubuntu работать после перезагрузки.

Дистрибутивы Linux в Windows Store

О скором появлении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.

Под установкой Ubuntu, SUSE и Fedora внутри Windows 10 понимается не полноценная установка дистрибутива с графическим интерфейсом, дисплейным сервером и набором приложений X11. Речь идет только о пользовательском пространстве и среде разработки, которые запускаются без издержек на виртуализацию и эмуляцию. При этом доступны все утилиты командной строки, которые присутствуют в обычной установке.

Ubuntu появилась в Windows Store



При желании пользователь может запустить более одного дистрибутива одновременно. Помимо Windows 10 дистрибутивы смогут работать в облегченной системе Windows 10S, рассчитанной на нужды образования, которая позволяет устанавливать приложения только из Windows Store.

Подсистема Windows для Linux

В Windows 10 присутствует слой, который обеспечивает совместимость системы с Linux-приложениями — так называемая подсистема Windows для Linux. Подсистема является результатом сотрудничества Microsoft с компанией Canonical, разработчиком Ubuntu. Впервые WSL появилась в Insider Preview Windows 10 build 14316 — сборке, выпущенной в апреле 2016 г. Это дало возможность интегрировать в Windows дистрибутив Ubuntu, доступ к которому осуществляется посредством командной оболочки Bash, поскольку графический интерфейс в этой интеграции предусмотрен не был.

В Microsoft объяснили, что решение совместить Linux и Windows было принято после получения большого количества соответствующих просьб от разработчиков. Они хотели, чтобы в Windows было проще создавать свободное ПО. После установки Ubuntu разработчик может запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как sed, awk и grep, а также использовать Ruby, Git и Python внутри Windows. В августе 2016 г. пользователи интернета подтвердили, что внутри Windows 10 можно запустить Unity — рабочий стол Ubuntu, что дает возможность работать в полном десктопном окружении Linux.