Американского ученого арестовали на основе поисковых запросов

В США по обвинению в инсайдерской торговле арестован сотрудник Массачусетского технологического института – основой для задержания и главным аргументом в пользу преступного замысла стали поисковые запросы мужчины в Google, куда он заходил через аккаунт своей матери.

Информация на тысячи долларов

Научный сотрудник Массачусетского технологического института (МИТ) в США был арестован по обвинению в инсайдерской торговле, причем основанием для выбора меры пресечения стали поисковые запросы подозреваемого в Google.

Как пишет Reuters, 31-летний сотрудник исследовательской лаборатории электроники МИТ Ян Фей (Fei Yan) был обвинен в том, что в 2016 г. заработал $120 тыс. на информации о корпоративных слияниях.

Ян Фей торговал акциями, располагая инсайдерской конфиденциальной информацией, полученной от своей супруги, работающей в юридической компании Linklaters и непосредственно участвовавшей в сделках.

В США инсайдерский трейдинг считается незаконным, поскольку считается, что он увеличивает стоимость капитала, привлекаемого эмитентом посредством выпуска ценных бумаг, в результате чего происходит замедление экономического роста.

Здание Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая провела расследование в отношении Яна Фея

Сам Ян Фей был задержан в ходе операций с ценными бумагами относящимися к покупке южноафриканской компанией Sibanye Gold Ltd горнодобывающей компании Stillwater Mining за $2,2 млрд. Яну Фею было предъявлено обвинение в мошенничестве, после первых слушаний дела в суде Бостона арестованный был отпущен под залог $500 тыс. в виде облигаций.

Google сдал

Журналисты Star Telegram отмечают, что главным аргументом в пользу ареста сотрудника МИТ стали результаты его поиска в интернете, в Google, вход в который был осуществлен через аккаунт матери Ян Фея.

В частности, прокуроры привели примеры таких поисковых запросов, как «как безопасники вычисляют необычный трейдинг», «инсайдерская торговля с использованием международного номера банковского счета». По мнению прокуроров, это свидетельствовало о преступном умысле обвиняемого.

Кроме того, по словам прокурора Ким Джуна (Joon Kim), Ян Фей читал в интернете статью «Хотите заняться инсайдерской торговлей? Не делайте этого!» (очевидно, сотрудник МИТ не внял рекомендациям статьи).

Напомним, что это не первый за последнее время случай, когда поисковые запросы Google используются правоохранительными органами для поимки преступников. В марте 2017 г. суд американского города Эдина разрешил местной полиции изучить пользовательские запросы. Некий злоумышленник пытался обмануть банк, сделав перевод в размере $28,5 тыс. с одного счета на другой и выслав для этого банкирам фальшивые документы клиента.

Как тогда писало издание Citypages, полиции потребовалась история запросов параметров изображения, найденного в Google и использованного в поддельных документах.