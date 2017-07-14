Китай оставит «в живых» часть VPN

Китайское правительство сообщило, что информация о закрытии всех VPN-сервисов в стране с 1 февраля 2018 г. неверна. Те сервисы, которые подконтрольны телекоммуникационным компаниям, продолжат работу. Бизнес по-прежнему может обращаться к ним за доступом в глобальный интернет.

Китай высказался о VPN

Китайские власти заявили, что не собираются останавливать работу легальных VPN-сервисов в стране. Заявление последовало после публикации издания Bloomberg, в которой шла речь о полном запрете VPN в Китае с 1 февраля 2018 г. Ответ китайского правительства был процитирован в местном издании The Paper.

Министерство промышленности и информации Китая утверждает, что торговые и мультинациональные компании по-прежнему могут получить доступ к глобальному интернету, обратившись в авторизованные VPN-сервисы, которые контролируются китайскими телекоммуникационными компаниями. Услуги VPN предлагают, например, три крупнейшие государственные компании — China Mobile, China Unicom и China Telecom. Неавторизованные VPN запрещены в стране с начала 2017 г., и этот запрет останется в силе.

Легальные и нелегальные VPN

Напомним, в январе 2017 г. китайские власти обнародовали новые правила использования VPN в Китае. Как сообщала South China Morning Post, была запрещена работа VPN-сервисов, не прошедших государственную регистрацию. Министерство промышленности и информации уточнило, что эти правила будут действовать до марта 2018 г. — такое время, предположительно, должна занять «чистка» китайской системы доступа к интернету.

Издание The Washington Post отмечало, что директива направлена против тех VPN-сервисов, которые задействуют частные пользователи, то есть обычные граждане. Бизнес, как китайский, так и международный, не должен был от этого пострадать — для него были оставлены зарегистрированные VPN. Такие сервисы в Китая являются единственной возможностью зайти на Twitter, Facebook, YouTube и другие заблокированные на территории страны ресурсы.

Китайские власти не намерены запрещать VPN-сервисы, прошедшие регистрацию

«VPN очень важны для компаний, которым нужен доступ к глобальным сервисам за пределами Китая. В прошлом любой попытки оборвать внутреннюю корпоративную VPN было достаточно, чтобы компания задумалась о закрытии китайского представительства или ограничении своей деятельности в Китае. Настолько это большая проблема», — отмечает Джейк Паркер (Jake Parker), вице-президент Американо-китайского делового совета в Пекине.

Похожие проекты в России

В июне 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект о регулировании работы анонимайзеров, VPN и других подобных сервисов в России. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

Владельцам такого рода ресурсов «запрещается обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ» для получения доступа к запрещенным в России интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «туннели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д.

Все эти сервисы смогут продолжить работать на территории России только при условии, что они будут блокировать доступ к запрещенным в стране сайтам. Следить за этим должен Роскомнадзор. На блокировку запрещенных сайтов ведомство будет давать VPN-сервисам 30 дней. В случае невыполнения требований Роскомнадзор будет блокировать сами эти сервисы. Законопроект распространяется и на поисковые системы — их обяжут удалять запрещенные сайты из результатов поиска.