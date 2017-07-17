Apple запретила блокировщики рекламы для iPhone и iPad

В App Store больше нельзя размещать VPN-блокировщики рекламы, или обновления для тех, которые были размещены раньше. Их разработчикам компания предлагает перейти от фильтрации рекламы в различных приложениях к ее фильтрации только в браузере Safari. На этих условиях блокировщики смогут обновляться и дальше.

Новый запрет Apple

Компания Apple перестала принимать в App Store приложения, созданные на основе виртуальных частных сетей (VPN) и предназначенных для блокировки рекламы в других приложениях. Об этом сообщил Томаш Коперски (Tomasz Koperski), технический директор компании Future Mind, разработавшей такие популярные блокировщики рекламы как AdBlock, Weblock и Admosphere.

По словам Коперски, он связался с командой App Store, чтобы разместить в магазине обновление версии AdBlock для iOS, однако ему отказали. Тогда Коперски обратился в ревизионную комиссию по приложениям (App Review Board), где ему сказали, что Apple больше не допускает в магазин блокировщики рекламы, базирующиеся на VPN, как в случае с AdBlock, или на корневых сертификатах. Одновременно компания перестала принимать обновления для уже размещенных в магазине блокировщиков такого типа.

Объяснения Apple

Представители Apple сообщили Коперски по телефону, что его блокировщик нарушает пункт 4.2.1 правил размещения программных продуктов в App Store. Пункт гласит, что «приложения должны использовать API и фреймворки по непосредственному назначению, и это должно быть отражено в их описании». AdBlock, пояснили в компании, нарушает это правило тем, что использует технологию VPN для блокировки контента.

Apple не позволила обновить AdBlock, существующий в ее магазине с 2014 г.



Разработчику также сказали, что отныне Apple будет поддерживать в App Store только блокировщики рекламы для браузера Safari, которые не работают в каких-либо других приложениях. Компания пообещала Коперски, что его AdBlock снова можно будет обновить, если он перейдет от блокировки через VPN к использованию технологии Safari Content Blocker. Одновременно компания признала, что это может расстроить пользователей, которые приобрели AdBlock из-за возможности блокировать рекламу не только в браузере, но еще и в приложениях.

Причины изменений

Коперски отмечает, что это довольно радикальное изменение политики со стороны Apple. Future Mind размещает свои программы для блокировки рекламы в App Store уже пять лет. Например, AdBlock доступен там с 2014 г. Это была одна из первых программ для локальной блокировки рекламы в различных приложениях как по Wi-Fi, так и по сотовому подключению. В настоящий момент в магазине размещены «десятки» таких программ, пишет ресурс Mac Rumors, некоторые из них получили обновления в июне.

Не совсем понятно, почему Apple внезапно изменила политику, отмечает Mac Rumors, однако следует учитывать, что VPN-блокировщики отфильтровывают рекламу в том числе в собственных приложениях компании — таких как Apple News — для которых реклама является способом монетизации.

Более того, в рекламе на платформе Apple News заинтересована не только компания, но и издатели, размещающие в приложении свои публикации. На днях Apple предоставила им возможность заполнять места для рекламы самостоятельно, то есть с использованием собственных механизмов, а не ее сервера. По состоянию на ноябрь 2016 г. приложение Apple News имело месячную аудиторию 70 млн пользователей.

В целом сервисы Apple принесли компании более $7 млрд выручки во II кв. 2017 г. Этот сегмент считается одним из самых быстрорастущих в плане доходности. Однако блокировщики мешают сервисам осуществлять продажи рекламы. В 2015 г. такие программы лишили рекламную индустрию выручки в размере $21,8 млрд, к 2020 г. эта цифра должна варасти до $27 млрд. Этому отчасти поспособствовала сама Apple, предусмотревшая блокировку рекламы в iOS9.