Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно

В США закрывают подразделение Госдепартамента, которое договаривалось с другими странами о совместном решении проблем кибербезопасности. Причины — намерение Трампа урезать бюджет Госдепартамента на 30% и нежелание госсекретаря Тиллерсона выслушивать долгие отчеты по кибер-тематике.

Ликвидация кибер-офиса

В Госдепартаменте США будет закрыто подразделение, которое занималось координацией вопросов кибербезопасности на международном уровне, пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Госдепартамент США является американским аналогом министерства иностранных дел, а его глава, госсекретарь Рекс Тиллерссон (Rex Tillerson), соответственно, выполняет обязанности министра иностранных дел.

Так называемый Офис координатора по кибер-вопросам был создан в Госдепартаменте в 2011 г., при президенте Бараке Обаме (Barack Obama). Теперь офис прекратит существовать как самостоятельное ведомство и вольется в Бюро по делам экономики и бизнеса, другое подразделение Госдепартамента. Координатор по кибер-вопросам больше не будет напрямую докладываться госсекретарю, все донесения пойдут наверх по цепочке Бюро экономики. Нынешний координатор Кристофер Пейнтер (Christopher Painter) оставит свой пост до конца месяца.

Причины ликвидации

Нововведение является частью широкой реорганизации Госдепартамента, которую проводит Тиллерсон. Он утверждает, что борется с дублированием функций, в связи с чем закрывает отделы спецназначения, которые часто решают те же вопросы, что и региональные ведомства, в процессе чего конфликтуют с ними из-за власти.

Кроме того, реорганизация должна помочь выполнить намерение президента Дональда Трампа (Donald Trump) урезать бюджет Госдепартамента на 30%. Чрезмерные траты на иностранные дела Трамп считает проявлением «менталитета Холодной войны», пишет Bloomberg. Вместо этого он намерен сосредоточиться на госбезопасности и борьбе с терроризмом.

Дональд Трамп считает большие траты на иностранные дела «менталитетом Холодной войны»

Источник Bloomberg в Госдепартамента полагает, что новое положение усилит позиции координатора по кибер-вопросам. Кроме того, в новом ведомстве он получит необходимые в его работе консультации на тему политики. Помимо всего прочего, Тиллерсон не хочет, чтобы чиновники такого уровня напрямую отчитывались перед ним, поскольку он не может уделить им достаточно времени.

Мнение экспертов

Американские чиновники, имеющие отношение к кибербезопасности, критикуют решение закрыть кибер-офис. В частности, ситуацию прокомментировал Роберт Нейк (Robert Knake), старший научный сотрудник по кибербезопасности в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, который был директором политики кибербезопасности в Совете национальной безопасности при Обаме. По его словам, Тиллерсон «берет первоочередную проблему (т. е. кибербезопасность) и помещает ее на задворки Госдепартамента». Самостоятельность офиса по кибервопросам многое решала как в США, так и на международном уровне, считает Нейк.

В 2015 г. именно Офис координатора по кибер-вопросам подготовил соглашение по борьбе с корпоративным хакерством, подписанное между США и Китаем. Ситуация с кибербезопасностью в США усугубилась после вмешательства неизвестных хакеров в предвыборную гонку, по итогам которой Трамп стал президентом. Поэтому вместо закрытия кибер-офиса Джеймс Льюис (James Lewis), старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований, в прошлом году просил расширить это ведомство, а самому координатору присвоить статус посла по особым поручениям.

«Экономическое бюро не имеет опыта в решении таких вопросов, и это фундаментальное недоразумение. Если это то, что они хотят сделать, отлично: через пару лет кто-нибудь все исправит, но тем временем мы потеряем многие достижения», — заявил в интервью Льюис, специализирующийся на кибербезопасности и технологической войне.