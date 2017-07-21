IBM с помощью блокчейн меняет правила поведения на бирже

Итальянская фондовая биржа и компания IBM хотят изменить порядок, согласно которому частные компании получают доступ к данным биржи. Сейчас им требуется для этого специальный бумажный сертификат, то вскоре доступ будет контролироваться с помощью технологии блокчейн.

Блокчейн на фондовой бирже

Итальянская фондовая биржа Borsa Italiana, входящая в состав группы Лондонской фондовой биржи, совместно с компанией IBM намерены использовать технологию блокчейн, чтобы обеспечить малому и среднему бизнесу легкий доступ к данным биржи. Речь идет о частных компаниях, чьи бумаги там не торгуются. Сейчас доступ к биржевым сетям такие компании получают благодаря специальным бумажным торговым сертификатам.

Вместо этого Borsa Italiana и IBM намерены создать распределенный регистр совместного использования, характерный для блокчейна, в котором будут отражаться все операции акционеров. Это позволит малому и среднему бизнесу получить более широкий доступ к кредитованию и получению инвестиций, а также сделает структуру капитала компаний более прозрачной для игроков рынка.

IBM и блокчейн

В основе проекта лежит блокчейн-платформа Hyperledger Fabric, созданная консорциумом Hyperledger, который возглавляет Linux Foundation. Разработка платформы началась в 2016 г., несколько дней назад была запущена версия 1.0. Проект курируют компании IBM и JP Morgan. Среди других участников консорциума следует отметить SAP, DTCC, Digital Asset Holdings, Fujitsu, GE, Hitachi, Huawei Technologies и State Street Bank. На базе платформы IBM создает корпоративные блокчейн-сервисы.

IBM намерена внедрить блокчейн на бирже



В начале недели IBM заявила, что намерена построить шесть дата-центров в рамках проекта IBM Cloud Blockchain, который посвящен облачным технологиям, базирующимся на блокчейне. В проекте будет задействован мейнфрейм IBM Z, запущенный компанией в этом месяце. Мейнфрейм использует всепроникающее шифрование и способен провести до 12 млрд зашифрованных транзакций в день. Благодаря такому шифрованию возможности для потенциальных кибератак сокращаются на 92%, утверждает IBM. Благодаря этому данные можно безопасно распределять среди участников сети.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей со всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.