Убыточная российско-американская платежная система с опасностью для себя привлекла $10 млн

Американская корпорация Net Element, владеющая российскими платежными системами PayOnline и Digital Provider, договорилась с фондом Cobllestone Capital о привлечении инвестиций на сумму до $10 млн. Но постоянное привлечение новых инвесторов в Net Element может привести к потере корпорацией листинга на NASDAQ.

Новые инвестиции для Net Element

Американская корпорация Net Element (NETE) сообщила о договоренности о привлечении инвестиций с инвестиционным фондом Cobblestone Capital Partners (CCP, расположен также в США). По условиям соглашения, фонд выкупит акции NETE на сумму до $10 млн.

У NETE будет право самой определять, когда CCP должен будет выкупать акции корпорации. Объем одного транша не должен превышать 200 тыс. акций NETE (чуть больше 1% от общего числа акций на текущий момент). Выкуп акций будет осуществляться по рыночной цене на момент совершения сделки.

Какие ограничения будут действовать на продажу акций

Если рыночная цена акций NETE будет не ниже $0,5 за одну ценную бумагу, корпорация за один транш сможет продать больше акций - до 750 тыс. Если же рыночная цена одной акции будет не меньше $1, то максимальный объем соответствующего транша будет составлять 1 млн акций.

Кроме того, если рыночная цена акций NETE составляет не менее $0,25, то корпорация может обязать CCP выкупить на следующий день акции, объем которых составляет наименьшую величину из двукратного максимального числа акций, который, в соответствие с вышеупомянутыми ограничениями, корпорация может предъявить к выкупу, и 20% от объема торгов акций NETE на следующий день.

Соглашение будет действовать в течении 30 месяцев. NETE не будет продавать свои акции CCP в случае, если доля фонда по итогам соответствующей сделки превысит 10% от общего числа акций корпорации.

Как Net Element связана с Россией

Напомним, Net Element владеет американской системой процессинга банковских карт TOT Payments (бывшая Unifiyed Payments), российской платежной системой PayOnline и одним из крупнейших агрегаторов на российском рынке мобильного рынка Digital Provider (бывший TOT Money). Акции корпорации котируются на американской бирже NASDAQ.

IPO компании Net Element на бирже NASDAQ

Крупнейший акционер корпорации - казахстанский металлургический магнат Кенез Ракишев, которому принадлежит 16% акций. У президента корпорации, американца украинского происхождения Олега Фирера 8,6% акций. Деятельность корпорации пока остается убыточной. В 2016 г. при выручке $48,8 млн чистый убыток NETE составил $13,6 млн.

Опасности привлечения инвесторов для Net Element

NETE регулярно привлекает новых инвесторов, выпуская в их пользу новые акции. Так, в 2015 г. корпорация договорилась с двумя фондами - Candlewood Investment Group и Tenor Opportunity Associates - о привлечении финансирования на общую сумму $34,5 млн, однако эта сделка была расторгнута.

После этого корпорация начала искать новых инвесторов. В 2016 г. NETE получала заем от RBL Capital Markets на сумму $4 млн. Данный заем тут же был приобретен группой фондов Crede Group с возможностью конвертации в акции NETE.

Позднее NETE договорилась с фондом Esousa Holdings о поэтапной продаже своих акций на сумму до $10 млн.

Выпуск акций в пользу новых инвесторов приводит к снижению рыночной стоимости одной акции. Между тем, по правилам биржи NASDAQ, цена акции компании в течении определенного периода должна быть не менее $1. В конце 2015 г. NETE уже получала предупреждение от администрации NASDAQ о невыполнении данного требования.

После этого NETE, не желая допустить делистинга, провела сплит своих акций. В конце 2016 г. ситуация повторилась и корпорация получила новое предупреждение от администрации NASDAQ. На нынешний момент проблема не решена, а одна акция корпорация стоит $0,47.