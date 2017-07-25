Viber прогнется под требования закона о мессенджерах и откроет офис в России

По словам гендиректора Viber, компания намерена открыть представительство в России. Сейчас ее юристы думают, в какой форме это лучше сделать. Гендиректор обещает выполнять российские регулировки, касающиеся мессенджеров.

Viber идет в Россию

Мессенджер Viber намерен открыть представительство в России. Юристы компании уже изучают местное законодательство, чтобы понять, как лучше зарегистрировать офис. В ближайшее время руководство должно окончательно с этим определиться. Об этом сообщил информационному агентству RNS гендиректор компании Джамел Агауа (Djamel Agaoua), занявший свой пост в феврале 2017 г.

Viber принадлежит японской компании Rakuten, которая выкупила его в 2014 г. за $900 млн. Сама Rakuten занимается электронной коммерцией. Акционер уже одобрил открытие представительства Viber в России. Когда Viber примет окончательное решение, оно будет направлено на утверждение совету директоров, это займет какое-то время, сообщает Агауа.

Окончательные сроки открытия представительства Агауа не берется определить. По его словам, Viber намерен соответствовать всем нормам, которые установлены в России для мессенджеров. «Вы поймите, мы ни от кого не прячемся. Но о сроках пока рано говорить», — приводит его слова RNS.

Что такое Viber

Viber – это приложение VoIP для смартфонов, выпущенное Игорем Магазинником и Тальмоном Марко (Talmon Marco) в 2010 г. Оператором мессенджера является международная компания Viber Media, основанная его создателями, все акции которой принадлежат Rakuten. Главный офис Viber Media находится в Люксембурге, у нее есть пункты разработки в Белоруссии и Израиле.

Данные российских пользователей Viber хранит на территории России

В августе 2015 г. количество пользователей Viber в мире достигло 600 млн, в октябре того же года количество пользователей в России составило 50 млн. В 2015 г. компания перенесла информацию о номерах телефонов и никнеймах российских граждан на территорию РФ, после того как закон «О персональных данных» потребовал, чтобы персональные данные россиян хранились на территории страны. По состоянию на 2017 г. Viber регулярно используют более 800 млн пользователей в 193 странах мира.

Поскольку один из создателей Viber, Тальмон Марко, является выходцем из Израиля, у мессенджера возникли проблемы на рынках Египта и Ливана. Египетские власти запретили военнослужащим и их семьям использовать мессенджер, поскольку считают его шпионским приложением. Главный провайдер 3G в Ливане вообще исключил Viber из сети. Это не уменьшило его популярность – арабские сайты вывешивают подробные инструкции, как обойти запреты.

Чем занимается Rakuten

Компания Rakuten была основана в 1997 г. Она владеет самой крупной в Японии торговой онлайн-площадкой Rakuten Ichiba. По состоянию на 2016 г. штат компании насчитывал более 13 тыс. сотрудников. Согласно журналу Forbes, Rakuten входит в десятку самых инновационных компаний в мире. С 2005 г. ведет активную зарубежную экспансию, скупая ИТ-компании. Viber был приобретен ею для того, чтобы конкурировать на местном рынке с сервисом Line.

Основатель и генеральный директор Rakuten Хироси Микитани (Hiroshi Mikitani) — японский миллиардер, состояние которого оценивается в $6,1 млрд. Выручка Rakuten в 2016 г. составила чуть более $7 млрд. В ноябре 2016 г. компания стала спонсором испанского футбольного клуба «Барселона», в результате чего Viber на днях был назначен официальным мессенджером клуба.