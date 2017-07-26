«Касперский» запустил во всем мире бесплатный антивирус

«Лаборатория Касперского» запускает в общемировом масштабе бесплатный антивирус Kaspersky Free, который стал доступен в России с начала 2016 г. Российский запуск показал, что свободный продукт не только не отбирает долю рынка у платных решений «Лаборатории», но даже способствует их продажам.

Запуск Kaspersky Free

«Лаборатория Касперского» объявила о всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free. Глава компании Евгений Касперский утверждает в своем блоге, что Kaspersky Free не будет отбирать долю рынка у платных продуктов, поскольку в нем нет родительского контроля, защиты платежей и VPN — то есть, дополнительных функций, присутствующих в платной версии продукта.

Разработка Kaspersky Free началась полтора года назад. В России продукт стал доступен с января 2016 г. Кроме того, Касперский сообщает об успешных пилотных проектах на Украине, в Белоруссии, Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. По словам главы «Лаборатории», количество установок Kaspersky Free уже достигло нескольких миллионов, что способствовало увеличению рыночной доли компании.

Kaspersky Free должен повысить общий уровень защищенности всех клиентов «Лаборатории», поскольку его использование позволит собрать для машинного обучения больше данных за счет новых пользователей. Кроме того, Касперский без обиняков сообщил, что одна из задач Kaspersky Free — предотвратить переход пользователей на Windows Defender компании Microsoft.

Запуск в России

Запуская Kaspersky Free в России в начале 2016 г., Касперский отметил, что антивирус содержит только самые необходимые компоненты защиты. За счет этого продукт имеет меньший объем, чем платные антивирусы «Лаборатории». Набор характеристик определялся по результатам открытого голосования пользователей интернета. Больше всего голосов набрали такие функции как файловый антивирус, обновления, веб-антивирус, самозащита и защита от сетевых атак.

Kaspersky Free получился легче и быстрее платных продуктов «Лаборатории»



Кроме того, Kaspersky Free быстрее платных решений «Лаборатории» и совместим с другими антивирусами — не конфликтует при одновременной работе в одной системе с решениями других разработчиков.

Примерно через год работы Kaspersky Free в России компания подвела итоги его работы. Был отмечен рост доли «Лаборатории» на российском рынке платных и бесплатных продуктов для домашнего использования. В 2014 г. решениями «Лаборатории» дома пользовались 24,8% российских пользователей, в 2015 г. — 25,7%, а в 2016 г. — 28,1%. Если в 2014 г. и 2015 г. лидером этого сегмента рынка являлась компания Avast, то в 2016 г. «Лаборатории» удалось подняться со второго места на первое. Компания объясняет резкий скачок распространением Kaspersky Free и утверждает, что вместо того, чтобы привести к спаду продаж других продуктов «Лаборатории», он эти продажи повысил.

Касперский против Microsoft

В ноябре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование в отношении корпорации Microsoft. Причиной стало то, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые рыночные версии Windows 10 с 2 месяцев до шести дней. В ФАС посчитали, что таким образом Microsoft намерена обеспечить преимущество собственному антивирусу Windows Defender, который автоматически включается, если посторонний антивирус еще не адаптирован к новой версии ОС.

На действия Microsoft в ФАС пожаловалась «Лаборатория Касперского». Компания требовала увеличить срок адаптации сторонних антивирусов к Windows 10 и сделать менее навязчивым поведение Windows Defender, то есть открыто спрашивать, согласен ли пользователь его запустить, и перестать удалять ради его запуска сторонние антивирусы. В июне ФАС направила в Microsoft предупреждение по делу, и в начале июля компания заявила о согласии изменить свою политику.