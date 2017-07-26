Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов

Регулятор российских доменных зон профинансирует новые направление в отрасли. 30 млн руб. будет выделено Центру компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Также будет дан старт развертыванию DNS-узлов российских доменных зон в странах ЕАЭС.

КЦ поделится бюджетом

Совет российского Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) одобрил бюджет на 2017 г., сообщили CNews в этой организации. Среди новых проектов, которые будет финансировать КЦ, — поддержка Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) и развертывание DNS-узлов российских доменных зон в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, КЦ является регулятором доменных зон .RU и .РФ. «Дочка» КЦ — «Технический центр интернета» (ТЦИ) выступает оператором корневого сервера российских доменных зон. Регистраторы доменов, работающих с зонами .RU и .РФ, отчисляют в ТЦИ платежи за каждый зарегистрированный ими домен. А из отчислений от ТЦИ складывается бюджет КЦ.

В 2016 г. выручка КЦ составила 162 млн руб. По итогам 2017 г. выручка центра должна значительно увеличиться. Недавно вступило в силу решение совета КЦ об увеличении отпускной цены доменов в зонах .RU и .РФ с 70 руб. в год до 120 руб. в год (эту цену регистраторы платят ТЦИ за каждый зарегистрированный ими домен).

30 млн на Центр импортозамещения в ИКТ

КЦ готов направить 30 млн руб. на финансирование работы ЦКИТ. Данный центр был создан в 2016 г. по поручению Президента России Владимира Путина. Базой для новой структуры стали Центр компетенции в области ИКТ Института развития интернета, Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Экспертный центр электронного государства.

Регулятор доменных зон Рунета даст средства ИТ-детищу Путина

Руководителем ЦКИТ выступил глава Фонда информационной демократии, бывший замминистра связи Илья Массух. ЦКИТ создан для реализации практических, методических и организационных вопросов в области импортозамещения ИКТ. В частности, центр проводит экспертизы госзакупок на предмет соответствия требованиям по импортозамещению и уже успел отменить несколько закупок.

DNS российских доменных зонах разместят в странах ЕАЭС

Другой проект, которым займется КЦ, — развертывание DNS-узлов российских доменных зон в странах ЕАЭС. Система DNS обеспечивает соответствие доменов IP-адресам. У российских доменных зон .RU и .РФ главный DNS-узел находится в Москве. Общее число DNS-узлов российских доменных в разных городах России и странах мира составляет 18. В том числе узлы есть в Астане (Казахстан), Амстердаме (Голландия), Франкфурте-на-Майне (Германия), Гонконге, Сингапуре, Сан-Паулу (Бразилия), Праге (Чехия), Нью-Йорке и Лас-Вегасе (США).

С учетом того, что DNS-узел уже есть в Казахстане, развертывание узлов в странах ЕАЭС означает создание узлов в Белоруссии, Армении и Киргизии. На эту работу на первом этапе КЦ выделит 2 млн руб., в дальнейшем планируется продление финансирования.

Впереди — финансирование критической инфраструктуры интернета

Финансовые ресурсы КЦ могут потребоваться и еще для одного направления. В проекте Приоритетных направлений развития центра на 2017-2019 гг. (имеется в распоряжении CNews), говорится о необходимости «обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского национального сегмента сети интернет».

Речь идет о законопроекте о критической инфраструктуре интернета, который сейчас разрабатывает Минкомсвязи. Законопроект предполагает создание Государственной информационной системы (ГИС), в которой будут содержаться сведения о точках обмена трафиком (IX), трансграничных переходах магистральных интернет-каналов, «автономных системах» (операторах связи, владеющих собственными пулами IP-адресов) и российских доменных зонах.

Минкомсвязи готово выделять на работу ГИС из госбюджета по 37,4 млн руб. ежегодно в течение 2017-2019 гг. При этом в пояснительной записке к последней версии законопроекта Минкомсвязи указало, что в качестве дополнительного источника финансирования ГИС будут использоваться средства ТЦИ/КЦ.