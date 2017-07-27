«Ростелеком» сделает бесплатным Wi-Fi в глубинке

Жители небольших отдаленных сел, где в рамках проекта устранения цифрового неравенства появился Wi-Fi, смогут пользоваться им бесплатно уже с августа. Существующая сейчас абонентская плата невелика, но в этих селах нет банков или почтовых отделений, где ее можно внести.

Бесплатный Wi-Fi — деревне

Wi-Fi, проведенный в маленькие отдаленные села в рамках проекта ликвидации цифрового неравенства, станет бесплатным с начала августа 2017 г. Об этом сообщает «Ростелеком» на своем сайте. Сейчас абонплата за него составляет 45 руб. в месяц. Этот Wi-Fi проводится в удаленные или труднодоступные населенные пункты с населением от 250 до 500 человек.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, в таких населенных пунктах зачастую нет возможности внести абонплату — там нет банков, почтовых отделений, банкоматов, терминалов. В то же время, жители сел активно пользуются доступом в интернет через появившиеся точки доступа. За полтора года выход в интернет через них осуществлялся 6,2 млн раз, трафик в совокупности превысил 727 ТБ. И количество пользовательских сеансов, и трафик быстро растут. Скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/сек.

Устранение цифрового неравенства

Проект устранения цифрового неравенства стартовал в 2014 г. Единственным подрядчиком по проекту является «Ростелеком». Проект должен обеспечить доступом в интернет 13,6 тыс. отдаленных сел с населением от 250 до 500 человек. Для этого «Ростелекому» понадобится проложить 200 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи. Скорость передачи данных не должна быть меньше 10 Мбит/сек.

По состоянию на 30 июня 2017 г. в рамках проекта ликвидации цифрового неравенства «Ростелеком» запустил 4690 точек доступа Wi-Fi. Это около 34% от запланированного количества: к концу 2019 г. планируется построить в общей сложности 14 тыс. точек. В рамках проекта уже проложено 35 тыс. км волоконно-оптических линий связи, еще 15 тыс. км линий находятся в процессе прокладки.

Wi-Fi, организованный «Ростелекомом» в деревне, станет бесплатным



В проекте участвует 240 российских предприятий, в работах задействовано более 9 тыс. человек. Все используемые материалы и оборудование имеют российское происхождение.

Проблемы с финансированием

Согласно изначальному рамочному договору, в ближайшие 10 лет на проект должно быть выделено порядка 168 млрд руб. В 2017 г. планируется направить из госбюджета на реализацию проекта 13,67 млрд руб. В 2018 г. финансирование должно составить 13,69 млрд руб., а в 2019 г. — 13,68 млрд руб. Финансирование осуществляется через госбюджет за счет фонда универсальных услуг связи, куда поступают отчисления от всех российских операторов.

В 2016 г. финансирование проекта было недостаточным: «Ростелеком» должен был получить 14,8 млрд руб., но получил только 7,9 млрд руб. Подрядчику были обещаны, но так и не выплачены дополнительные 3,2 млрд руб. В результате «Ростелеком» изменил план проведение работ, что может отложить их окончание на три года.