Google прогнулся: В Chrome для Android появился поиск «Яндекса»

Компания приступила к выполнению условий мирового соглашения с антимонопольной службой. Два новых поисковых сервиса, доступные теперь по умолчанию в мобильном браузере Chrome — «Яндекс» и Mail.ru.

В Chrome для Android можно будет выбрать поисковик

Компания Google расширила варианты поиска по умолчанию в браузере Chrome на устройствах с ОС Android. Помимо самого Google, можно выбрать поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru. Запрос выдается при установке, но решение можно изменить позднее в настройках.

Окно выбора поисковой системы в Google Chrome на Android пока доступно лишь 1% российских пользователей. Однако к сентябрю Chrome обновится практически у всех. Такая же возможность выбора поисковой системы существует в Google Chrome для iPhone и iPad.

Это решение корпорации Google фактически выполняет ключевой пункт мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой: предоставить возможность продвижения альтернативным поисковикам. Сейчас Google является наиболее востребованной поисковой системой у пользователей Android (доля аудитории по состоянию на июль — 67,5%, у «Яндекса» — 31,5%, у Mail.ru — 0,6%). Возможность сделать собственный выбор в пользу «Яндекс» или Mail.ru, согласно ожиданиям экспертов, может серьезно изменить расклад сил.

Почему ФАС давила на Google

Спор антимонопольщиков и гиганта рынка тянулся на протяжении двух лет. В 2015 г. ФАС официально признала Google нарушителем, объявив о том, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке магазинов приложения для Android.

Формальным поводом к расследованию стала жалоба «Яндекса»: компания разработала свою ОС Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и некоторые другие приложения компании. Несколько производителей смартфонов пытались выпускать продукцию на этой ОС, но отказались под давлением Google. Тогда же выяснилось, что условия обязательного для производителей пакета лицензий Google Mobile Services вынуждают их предустанавливать различные приложения от Google вместе с Google Play. Там же была прописана опция поиска по умолчанию.

Google начал выполнять условия мирового соглашения с ФАС

В 2015 г. ФАС обязала компанию отказаться от подобной практики, после чего наложила на Google штраф в размере 438 млн. Корпорация с претензиями антимонопольной службы не согласилась, не выполняла предписания и пыталась оспорить их в судебном порядке.

Компромисс был достигнут в апреле этого года: ФАС отказалась от своего требования «отвязать» предустановку Google Play от других приложений от Google. Корпорация в ответ согласилась не предустанавливать свои приложения для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов, а также не создавать экономических стимулов для контрагентов, которые могли бы подтолкнуть тех к использованию поисковиков Google по умолчанию на безальтернативной основе.