Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего

Минэкономразвития представило сводный отчет по реализации 17 госпрограмм. На фоне других программ показатели «Информационного общества» ниже среднего уровня. Один из худших показателей — качество работы Минкомсвязи над программой.

Показатели «Информационного общества»

Результаты госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» не дотягивают до среднего уровня, если сравнивать с плановыми показателями. К такому выводу пришло Минэкономразвития, отчитавшееся об успехах госпрограмм за 2016 г. В общей сложности было оценено 17 госпрограмм.

В минувшем году «Информационное общество» выполнило свой план на 80,4%. Сравнив достижения всех госпрограмм, Минэкономразвития установило, что этот показатель находится ниже среднего уровня. Основные мероприятия «Информационного общества» реализованы на 97,4%, освоение бюджета составляет 97,9%. Эти результаты превышают средний уровень. Однако работа Минкомсвязи по исполнению программы оценивается всего лишь в 50%.

Напомним, по оценке самого Минкомсвязи, эффективность реализации госпрограммы составила 0,87, что соответствует среднему уровню эффективности. При этом анализ Счетной палаты показал, что оценка эффективности госпрограммы произведена в условиях отсутствия сведений о выполнении порядка 24% показателей. Это оказало негативное влияние на качество расчетов.

Сфера госуслуг

Минэкономразвития отмечает, что в 2016 г. выросло количество граждан, которые получают госуслуги по принципу «одного окна», то есть после однократного обращения. По итогам года этот показатель составил 96%.

Минэкономразвития оценило показатели «Информационного общества»



Растет также количество граждан, которые получают госуслуги в электронной форме. В 2015 г. их доля составляла 39,6%, в 2016 г. — уже 51,3%, при том что плановый показатель равнялся 50%. К 2018 г. получать госуслуги в электронной форме должно не менее 70% граждан.

Доступ к интернету

В рамках «Информационного общества» в 2016 г. было запущено 3909 коллективных точек доступа к интернету. Скорость подключения составляет не менее 10 Мбит/с.

За год также выросло количество домохозяйств, подключенных к интернету — оно равняется 70,3 %. В 2015 г. таких домохозяйств было 68,4 %. Плановый показатель для 2016 г. был выше — 72,8% — но его достичь не удалось. Помешало в том числе активное использование гражданами мобильных устройств для доступа к интернету, а также ухудшение макроэкономических условий, которое снизило потребность в домашних ПК.

Более того, по данным Росстата, в 30 регионах РФ домохозяйств, подключенных к интернету, стало меньше. В некоторых регионах было отмечено снижение показателя более чем на 10 %. Например, в Магаданской области он упал на 10,2 %, в Республике Хакасия — на 13,6 %. Радикальное снижение показателя было зафиксировано в Чеченской Республике — с 72,3 % в 2015 г. до 14,3 % в 2016 г.

Линия Магадан — Сахалин — Камчатка

Также в 2016 г. было закончено создание подводной волоконно-оптической линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка. Протяженность линии составляет около 1,7 тыс. км при пропускной способности до 8 Тбит/с. Начав работу на коммерческой основе, линия обеспечила связью жителей регионов Дальнего Востока.

Появление линии способствовало снижению цен на услуги связи: например, в Магаданской области интернет подешевел в 3-4 раза. Теперь в этом вопросе область меньше зависит от спутников, а скорость подключения стала выше.

Финансирование программы

В общей сложности на программу «Информационное общество» в 2016 г. было выделено из госбюджета 111,6 млрд руб., конкретно Минкомсвязи получило на свои мероприятия по этой программе 14,8 млрд руб. Из общей суммы 110,8 млрд руб., то есть 99,3% средств, были освоены, еще 0,7% приходится на неисполненные бюджетные назначения.

Напомним, что финансирование «Информационного общества» в 2017 г. было увеличено до 113,8 млрд руб. По сформированному в 2014 г. плану в 2017 г. на госпрограмму предполагалось выделить 108,8 млрд руб. Сама госпрограмма «Информационное общество» была утверждена в конце 2011 г. Владимиром Путиным, занимавшим в тот момент должность премьер-министра.