Куратор поисковика «Спутник» покинул «Ростелеком»

Проработав в компании немногим более четырех лет, бывший вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов, известный как куратор проекта браузера «Спутник», сложил с себя остававшиеся за ним полномочия советника президента оператора.

Окончательный уход Басова из «Ростелекома»

С 1 августа 2017 г. пост советника президента «Ростелекома» покинул Алексей Басов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. «Он продолжит выполнять ряд проектов в “Ростелекоме”, но сосредоточится на проектах вне компании, — добавили собеседники редакции. — Его функционал был распределен между другими руководителями».

Отметим, что Басов с марта 2013 г. занимал должность вице-президента оператора, но позже оставил этот пост, став советником. В компании с его деятельностью связан запуск российского браузера «Спутник» с включенным в него одноименным поисковиком.

Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из приобретенной «Ростелекомом» компании «КМ-медиа». Общие расходы на развитие и техподдержку проекта на текущий момент превысили 2 млрд руб. По данным ресурса LiveInternet, «Спутник» использует менее 1% интернет-аудитории России.

Трудовая биография Алексея Басова

По данным бывшего работодателя, Алексей Басов родился в 1977 г. в Москве. Начал карьеру в 1999 г. в агентстве онлайн-рекламы «Альтермедиа». В 2000 г. он стал исполнительным директором компании «Спайлог». В 2002-2011 годах Басов выступал в роли сооснователя и гендиректора компаний «Бегун», «Манимейл» и ряда других интернет-проектов. С 2004 г. он был директором департамента интернет-инвестиций и управляющим фонда «Информационные технологии» холдинга «Финам» и при этом входил в совет директоров множество компаний в сфере ИТ.

Алексей Басов больше не работает в «Ростелекоме», в котором он запускал поисковик «Спутник»