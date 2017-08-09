«Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»

Группа «Ренова» возобновила переговоры о продаже оператора «Акадо». Основной актив «Акадо» в Москве может достаться «Ростелекому», а региональные активы холдингу «Эр-Телеком».

«Ренова» нашла покупателей для «Акадо»

Группа «Ренова» ведет переговоры о продаже принадлежащего ей оператора платного телевидения и доступа в интернет «Акадо». Об этом сообщает агентство Rambler News Services (RNS) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сначала холдинг «Эр-Телеком» приобретет региональные активы «Акадо»: «Акадо-Екатеринбург» и «ТКС-Нева» (работает в Санкт-Петербурге). «Эр-Телеком» уже подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) соответствующую заявку.

Затем «Акадо», у которой останется ее основной актив в столице может быть продана «Ростелекому». RNS утверждает, что между «Ростелекомом» и «Ренова» еще месяц назад было подписано соглашение о неразглашении. Сделка может быть оплачена квазиказначейскими акциями «Ростелекома», находящимися на балансе «дочки» оператора - «Мобител».

Во сколько оценить «Акадо» и как за нее расплатиться?

Один из источников агентства говорит, что «Ростелеком» готов заплатить за «Акадо», исходя из мультипликатора четырехкратной EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию). В то же время «Ренова» оценивает «Акадо» по мультипликатору шестикратной EBITDA, но для этого оператор должен показать рост на массовом рынке (B2C).

Московские активы «Акадо» могут отойти «Ростелекому», а региональные - холдингу «Эр-Телеком»

Другой источник агентства говорит, что в ходе сделки с «Ростелекомом» обсуждается оценка в шесть-восемь показателей EBITDA. В «Ростелекоме» и «Ренове» отказались от комментариев.

История неудачных продаж «Акадо»

Базой для «Акадо» стала оптоволоконная сеть «Комкор», построенная в 1990-х годах при поддержке Правительства Москвы (сеть оказывает услуги в b2b-сегменте). В начале 2000-х годов «Комкор» вышел на массовый рынок с помощью бренда «Комкор-ТВ», оказывая под ним услуги кабельного телевидения и доступа в интернет по технологии Docsis.

В 2005 г. компания стала работать под брендом «Акадо». Тогда же основным акционером «Акадо» стала группа «Ренова». У основателя «Акадо» Юрия Припачкина оставался блокирующий пакет акций компании. Летом 2017 г. стало известно, что «Ренова» консолидировала 100% акций «Акадо».

В середине 2000-х годов «Акадо» скупила несколько столичных домовых сетей, оказывающих услуги доступа в интернет по технологии Ethernet. Тогда же «Акадо» провела региональную экспансию, но после кризиса 2008 г. активное развитие компании было приостановлено.

Затем «Ренова» стала искать покупателя на «Акадо». Сначала переговоры велись с холдингом «Связьинвест» (его активы впоследствии были объединены на базе «Ростелекома»). Сделка не состоялась из-за внутреннего конфликта в «Связьинвесте».

Затем «Ренова» пыталась снова продать «Акадо» «Мегафону», но «Мегафон» в итоге купил другого столичного оператора доступа в интернет - Netbynet. В 2013 г. «Эр-Телеком» получил от ФАС разрешение на покупку «Акадо», но и эта сделка не состоялась.