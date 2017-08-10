Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

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Пшиченко Дмитрий, директор департамента разработки и внедрения информационных систем компании «Локомотивные технологии»

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Секцию Business Intelligence в этом году представят лидеры мирового и российского рынка: Антон Гребельный, ИТ-директор, Sanofi; Александр Самородов, ИТ-директор, AstraZeneca Russia; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий, ТК «Мегаполис»; Максим Талонов, директор по ИТ, Melon Fashion Group; Пшиченко Дмитрий, директор департамента разработки и внедрения информационных систем, «Локомотивные технологии»; Александр Шумков, начальник отдела разработки корпоративной отчётности ДКИС, «Трубная металлургическая компания». Основными вопросами секции станут развитие мирового и российского рынка BI в текущий период, тренды BI, влияние российского законодательства на становление сферы и многого другого.

Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий Интер РАО

Также в качестве спикеров на форуме выступят: директор по информационным технологиям, Дмитрий Чаркин, РЖД; Сергей Емельченко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»; Дмитрий Алтухов, руководитель Блока информационных технологий; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ X5 Retail; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», Алексей Казарцев, советник, представителя России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, финансово-банковской ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества; Юрий Секликов, директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Эллиот Гойхман, «Лёгкий Банк»; Александр Спиридонов, менеджер розничных информационных систем, Adidas; Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группы компаний CUSTIS; Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес», Промсвязьбанк, Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «ОАО Сургутнефтегаз».

Сергей Емельченко, замгендиректора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»

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