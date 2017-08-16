В России написали ПО, объединяющее WhatsApp, Viber и Telegram в один чат

Компания Voximplant создала ПО, с помощью которого сообщения из разных мессенджеров можно объединить в один чат. Продукт предназначен для компаний, которые ведут активную переписку с клиентами. Разработчики уверяют, что он сэкономит сотрудникам до полутора часов в день на переключении между мессенджерами.

«Убер для мессенджеров»

Российская компания Voximplant разработала программный продукт, который дает возможность объединить общение в разных мессенджерах в единый чат. Продукт предназначен для бизнеса, он должен упорядочить интенсивную переписку с клиентами. Как таковая программа мессенджером не является. Сами разработчики называют свое решение «Убер для мессенджеров».

Разработка решения длилась около года, команда разработчиков в разное время насчитывала от 5 до 10 сотрудников. В пресс-службе Voximplant сообщили, что «итоговую стоимость разработки подсчитать трудно, так как проектная команда не работала над API полный рабочий день». У продукта уже есть заказчики, но их имена не разглашаются.

Проблема нескольких мессенджеров

Создатели продукта отмечают, что многие компании получают за день тысячи сообщений от клиентов. Их сотрудники вынуждены обрабатывать эти сообщения «вручную», то есть переключаться между разными мессенджерами и при этом вести общую базу сообщений. Все это занимает до полутора часов ежедневно, уверяют в Voximplant.

Особенно много сообщений получают через мессенджеры сотрудники банков и курьерских служб, а в последнее время и ритейла. Текстовые сообщения служат для регистрации и идентификации пользователей, подтверждения или отмены заказа, уточнения статуса и т. п.

Решение от Voximplant

На базе решения от Voximplant можно создать распределенный контакт-центр, который будет принимать звонки и сообщения, полученные с сайта, смартфона или месенджера, и упорядочивает их в очередь для сотрудников контакт-центра. Очередь может создаваться как вручную, так и автоматически. Доставка сообщений возможна как мгновенная, так и отложенная. Из мессенджеров платформа будет поддерживать WhatsApp, Viber и Telegram.

Разработчик может сам выбрать сценарий JavaScript для обработки вызовов

По словам гендиректора Voximplant Алексея Айларова, «на базе Voximplant можно собрать специфичный мессенджер под нужды компании или добавить функцию чата в существующий проект, как, например, это недавно анонсировал Uber».

Нагрузка на компьютер

Разработчики утверждают, что использование их решения снижает нагрузку на смартфон, даже если он получает и отсылает очень много сообщений. Как пояснили CNews в компании, это происходит благодаря «легкому» протоколу с минимальным набором команд, необходимых для взаимодействия устройства и сервера.

Протокол способен работать на устройствах с невысокой производительностью. Платформу «из коробки» можно интегрировать с push-уведомлениями в iOS и Android. После этого исчезает необходимость держать мессенджер постоянно в активном состоянии, он активируется только при поступлении новых сообщений.

Монетизация продукта

Получить доступ к «Уберу для мессенджеров» можно бесплатно, оплачивать придется только трафик. Voximplant намерена предложить заказчикам несколько тарифных планов. Согласно этим планам обслуживание может быть как бесплатным, так и платным — менее $0,01 за одного активного месячного пользователя.

Оплата также будет зависеть от объема входящих и исходящих сообщений. Voximplant отмечает, что клиент может получить пробный бюджет, чтобы испытать возможности продукта.

Платформа Voximplant

Сама по себе Voximplant — это российская облачная платформа для разработки коммуникационных и телефонных сервисов. Управление звонками в реальном времени осуществляется с помощью JavaScript. Разработчики могут использовать классы и функции ES5, а также VoxEngine.

Через платформу возможно подключение к телефонной сети и SIP-инфраструктуре. Номер можно получить в 60 странах мира. HTTP API дает возможность создавать с помощью платформы white label продукты. Аудио и видеосвязь интегрируется в приложения разработчика через WebSDK, в мобильные приложения — через MobileSDK. Благодаря поддержке SIP к платформе можно подключить уже существующее VoIP-оборудование заказчика.