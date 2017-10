Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций

Slack Technologies Inc. провела очередной инвестиционный раунд, в ходе которого была оценена в $5,1 млрд и получила $250 млн. Раунд возглавил недавно созданный инвестиционный фонд SoftBank Vision Fund, капитал которого составляет $100 млрд. Slack планирует выйти на IPO, но не раньше 2018 г.

Slack оценили в $5,1 млрд

Корпоративный мессенджер Slack привлек более $250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Vision Fund, созданный японским SoftBank. Среди инвесторов также числится американская венчурная компания Accel.

В результате этого инвестиционного раунда стоимость Slack Technologies Inc. была оценена в $5,1 млрд. Во время предыдущего раунда, проведенного весной 2016 г., компания оценивалась в $3,8 млрд. В тот раз ей удалось привлечь $200 млн.

Как сообщил Slack изданию Bloomberg, у компании еще остались нерастраченные средства с предыдущего раунда — около $591 млн. Поэтому деньги, полученные теперь, не будут расходоваться, а останутся для обеспечения «операционной гибкости». Ранее в этом месяце Slack Technologies Inc. объявила об экспансии на рынки Германии, Франции, Испании и Японии, где ей предстоит конкуренция с корпоративными мессенджерами от Microsoft и Atlassian. Осуществлять первичное публичное размещение акций (IPO) компания планирует не ранее 2018 г.

Что такое Slack

Slack — это корпоративный мессенджер, созданный Стюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) и запущенный в феврале 2014 г. Название Slack произошло от словосочетания «Searchable Log of All Conversation and Knowledge», то есть «Журнал бесед и данных с функцией поиска». Slack позволяет участникам команды общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед. Может интегрироваться с такими сервисами как Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков, что усилило его позиции в конкуренции со Skype на рынке корпоративных средств коммуникации. В СМИ Slack называют «убийцей» Skype.

Корпоративный мессенждер Slack получает до $200 млн. в год от платных подписчиков

По состоянию на февраль 2015 г. Slack имел уже 500 тыс. пользователей, что дало ему основания объявить себя самым быстрорастущим приложением в истории. Сейчас насчитывает более 9 млн пользователей, которые заходят в мессенджер хотя бы раз в неделю, причем 6 млн пользуются им каждый день. Около 2 млн пользователей, то есть примерно 50 тыс. команд, платят Slack за услуги, что позволяет компании получать выручку от подписки в размере $200 млн.

SoftBank Vision Fund

В октябре 2016 г. японский холдинг SoftBank и правительство Саудовской Аравии сообщили о намерении создать фонд инвестиций в ИТ-отрасль под названием Vision Fund, капитал которого составит $100 млрд. Основатели пообещали, что в ближайшее десятилетие он станет крупнейшим инвестором отрасли. При этом в следующие пять лет SoftBank собирается перечислить в фонд $25 млрд, а правительство Саудовской Аравии – $45 млрд. Еще $30 млрд основатели фонда планируют привлечь со стороны.

SoftBank Vision Fund базируется в Лондоне. За его создание отвечает гендиректор SoftBank International Джонатан Баллок (Jonathan Bullock), старшим советником является финансовый директор SoftBank Алок Сама (Alok Sama). При этом главой фонда был назначен Райив Мизра (Rajeev Misra), директор отдела стратегического финансирования в SoftBank.

В прошлом месяце Vision Fund вложил около $2,5 млрд в компанию Flipkart Group, крупнейшего в Индии оператора электронной коммерции. Примерно в то же время он инвестировал порядка $4,4 млрд в стартап по разделению офисного пространства WeWork. Также Bloomberg сообщал, что фонд вместе с тремя другими инвесторами обдумывает возможность вложить до $12 млрд в сервис организации поездок Uber.