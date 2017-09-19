Власти оценивают пользу от госСМИ по поисковику «Спутник»

Уровень доверия жителей Дагестана к интернету впервые превысил уровень доверия к СМИ. В связи с этим власти республики стали использовать мониторинг от принадлежащей «Ростелекому» поисковой системы «Спутник» для оценки эффективности финансирования местных СМИ.

Интернет для дагестанцев стал важнее СМИ

Жители Дагестана в этом году стали доверять интернету больше, чем телевидению. Об этом на прошедшей в Махачкале конференции «РИФ-Кавказ» сообщил замминистра печати и информации республики Сергей Снегирев.

Согласно исследованию министерства, два года назад интернету доверяли 11% жителей республики, телевидению 14%. Сейчас же уровень доверия к ТВ вырос до 18%, к интернету - до 19% (то есть стал выше уровня доверия к ТВ). Газетам, как и радио, доверяет менее 4% дагестанцев.

Среди жителей республики в возрасте от 18 до 35 лет интернетом пользуется 84% населения. Телевидению лишь 38%, а заметного потребления газет и радио в данной возрастной группе вообще не наблюдается.

Если рассматривать более широкую аудиторию в возрасте от 16 до 65 лет то здесь телевизор все еще популярнее интернета. Им пользуются 84% населения, тогда как интернетом 57%. Газеты в этой возрастной группе читают 12% населения, радио слушают 8%.

Кроме того, 53% жителей Дагестана пользуются социальными сетями, а 30% дагестанцев потребляют информацию из интернет-СМИ.

Власти Дагестана оценили эффективность госСМИ по популярности их сайтов

В этой связи власти Дагестане решили исследовать эффективность финансирования государственных СМИ, исходя из популярности их интернет-сайтов. Всего в республике около 400 СМИ, из них 28 государственных и 154 муниципальных.

Соответствующее исследование было заказано информационно-поисковой системе «Спутник», принадлежащей «Ростелекому». «Спутник» имеет отдельный продукт - «МедиаПульсар», который за счет установки счетчика посещаемости на веб-сайты может определить эффективность работы соответствующего СМИ.

Власти Дагестана используют мониторинг поисковой системы «Спутник»

для оценки эффективности финансирования местных СМИ

«МедиаПульсар» анализирует популярность СМИ и конкретного автора. Система может из общего потока трафика можно вычитать ботов и учитывать переходы из социальных сетей. Также счетчик может узнать, была ли конкретная статья дочитана до конца посетителем, а благодаря поисковым возможностям «Спутника» можно выяснить, является ли публикация уникальной.

«Спутник» рассчитал стоимость одного материала и одного читателя

Исходя из данных о бюджетах СМИ, исследование помогло вычислить стоимость одного читателя и стоимость одного материала. Выяснилось, что у государственных СМИ Дагестана по данным метрикам большой разброс. Первый показатель варьируется от 2,5 руб. до 405 руб., второй показатель - от 160 руб. до 14,175 руб.

Кроме того, выяснилось, что доля автоматизированного трафика (ботов) у государственных СМИ Дагестана варьируется от 1% до 52%. Также было выявлено пересечение аудитории: у региональных СМИ Дагестана 9,3% читают федеральные СИМ, в то время как у федеральной «Российской газеты» лишь 0,4% посетителей читают дагестанские СМИ.

ГосСМИ Дагестана придется переориентироваться с бюджетов на читателей

В то же время, до критериев эффективности СМИ, установленных Минпечати республики, пока ни одно государственное СМИ не дотягивает. Министерство хочет, что показатель дочитываемости материалов конкретного СМИ составлял не менее 30%, а уникальность публикации - не менее 70%.

Кроме того, специфика дагестанских СМИ состоит в том, что, помимо русского языка, они пишут на большом количестве национальных языков республики. Министерство хочет, что посещаемость сайта СМИ, работающего на одном из национальных языков, была не менее 3% от общего числа носителей данного языка (включая жителей других регионов).

Сергей Снегирев надеется, что с помощью проведенного «Спутником» мониторинга система финансирования государственных СМИ Дагестана будет более гибкой, в том числе появится возможность выделения грантов для отдельных изданий и авторов. Кроме того, должна повыситься конкуренция между СМИ, у дагестанских изданий будет стимул выходить на межрегиональный уровень, а руководители изданий будут бороться не за бюджеты, а за читателей.

Чтобы государственные СМИ Дагестана стали соответствовать установленным Минпечатью критериям эффективности, с их редакциями будут проводиться соответствующие тренинги. Кроме того, появится запрос на обновление кадров. Также Минпечати Дагестана будет рекомендовать муниципалитетам республики использовать систему мониторинга «МедиаПульсар» для оценки эффективности работы муниципальных СМИ.