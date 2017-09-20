В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе

Согласно постановлению Мосгорсуда, Роскомнадзор заблокировал крупнейшее собрание пиратского мобильного ПО AndroidApplications.ru. Ресурс разместил у себя нелегальную копию игры Beholder, правообладатели подали иск. Заблокированный сайт посещает более 6 млн человек в месяц.

Блокировка AndroidApplications.ru

Роскомнадзор заблокировал ресурс AndroidApplications.ru, на котором представлено крупнейшее собрание пиратских приложений для Android. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Ресурс был заблокирован по решению Мосгорсуда, куда обратилось за защитой авторских прав ООО «Алавар.Ру». Причиной обращения стало наличие на AndroidApplications.ru нелегальной копии игры Beholder. Поскольку игра до сих пор не была удалена с ресурса, Роскомнадзор принял меры по его блокировке, направив уведомление провайдеру хостинга Cloudflare, Inc.

Как сообщает Роскомнадзор, месячная аудитория AndroidApplications.ru достигает 6,3 млн пользователей, причем 3,1 млн из них заходят на сайт из России.

Что такое Beholder

Beholder — это однопользовательская игра в жанре стратегии на тему жизни в утрированно тоталитарном государстве, вдохновленная произведениями Джорджа Оруэлла (George Orwell) и Олдоса Хаксли (Aldous Huxley). Разработчиком игры является компания Warm Lamp Games, издателем — Alawar Entertainment. Вышедшая в ноябре 2016 г. игра рассчитана на работу с Windows, macOS и Linux, а также с мобильными ОС.

Ресурс AndroidApplications.ru располагает крупной коллекцией пиратского ПО для ОС Android



По сюжету Beholder игрок оказывается в государстве, где власти круглосуточно следят за гражданами. В обязанности героя входит сбор информации обо всех жителях большого дома. В игре предусмотрено несколько концовок — игрок придет к одной из них в зависимости от принятых им решений. Игра получила благосклонную оценку критиков, удостоившись различных наград на конференциях DevGAMM 2016, Game Connection America 2017 и Game Developers Conference 2017.

Антипиратские законы в России

В 2013 г. в России был принят так называемый «антипиратский» закон, расширенный позднее в 2015 г. В редакции 2013 г. закон позволял правообладателям видеоконтента обращаться в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены пиратские копии их продуктов. Иск должен быть подан в течение двух дней после размещения контента. Получив жалобу правообладателя, Мосгорсуд рассматривает дело и требует от владельцев ресурса-пирата удалить спорный контент. Роскомнадзор отводит на его удаление три дня. В случае невыполнения требования ресурс попадает в Реестр запрещенных сайтов.

В редакции 2015 г. такие права получили владельцы не только видеоконтента, но всех видов контента, кроме фото. Также было решено, что если один и тот же правообладатель выигрывает два иска к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе. В рамках данного закона «навечно» были заблокированы такие ресурсы как торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек».

В начале июля 2017 г. президент подписал еще один закон, направленный против пиратства. Он позволил ограничить доступ к зеркалам сайтов, содержащих незаконно распространяемый контент. С октября 2017 г. такие зеркала подлежат блокировке без обращения в суд, если сам пиратский сайт уже заблокирован. Помимо этого, закон обязывает операторов поисковых систем удалять из результатов поиска те ресурсы, которые были заблокированы за пиратство на постоянной основе, а также зеркала таких ресурсов.