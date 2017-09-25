Рынок интернета вещей в России в 2017 г. превысит $4 млрд

В прогнозе развития рынка интернета вещей в России на 2017-2021 гг. аналитики IDC ожидают ежегодный прирост его объемов в 22% и его увеличение за пятилетку почти в три раза. Процесс ускорится за счет цифровой трансформации компаний, формирования экосистемы и интереса со стороны госструктур.

Утроение рынка за пятилетку

Согласно данным нового ежегодного отчета Russia Internet of Things Market 2017-2021, представленного компанией IDC в рамках глобального исследования, инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей в России, будут расти в среднем на 22% ежегодно.

В свежем прогнозе аналитики IDC отмечают, что уже в 2021 г. расходы на интернет вещей в России превысят $9 млрд. Это почти в три раза больше, чем продемонстрировал российский рынок в 2016 г., когда, по данным IDC, его объем составил $3,48 млрд. Добавим от себя, что, исходя из этого значения, при 22-процентном приросте в 2017 г. он может достигнуть $4,25 млрд.

Достигнутый в прошлом году уровень несколько ниже, чем прогнозировалось ранее, говорят в IDC. Это связано, главным образом, с укреплением рубля, а также с рядом других сдерживающих факторов, которые оказали влияние на развивающийся рынок.

«Интерес к внедрению технологий интернета вещей остается высоким, но заказчикам требуется больше весомых доказательств относительно возврата инвестиций в эти решения. Отсутствие стандартов остается сильным сдерживающим фактором, и их принятие, хотя бы частичное, может значительно изменить ситуацию и оказать сильное влияние на развитие рынка. Программа государства по построению цифровой экономики, возможно, ускорит процесс стандартизации и регулирования, а также будет способствовать созданию инфраструктуры для дальнейшего роста технологий интернета вещей», — отметила Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России.

Драйверы роста и точки торможения

В 2016 г. IDC дополнило список сценариев с использованием технологий интернета вещей, которые лежат в основе оценки объема рынка и его возможностей. На момент написания отчета IDC учитывало 53 типовых решения, способных повысить эффективность работы заказчика и получить конкурентное преимущество на рынке. К новым типовым сценариям относятся: управление городской инфраструктурой, автоматизация работы аэропорта с учетом потока пассажиров, «умное» распределение и потребление воды и др.

По прогнозу IDC, рынок интернета вещей в России превысит в 2021 г. объем в $9 млрд

Среди основных факторов, способствующих росту инвестиций в рынок интернета вещей в России, аналитики IDC выделяют начавшийся процесс цифровой трансформации компаний, создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений, а также значительный интерес со стороны государства.

Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию решений интернета вещей с существующими ИТ-системами.

Транспорт и производство остаются лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей благодаря большому количеству установленных конечных устройств и востребованности решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными активами, отмечают в IDC.

Объединенный сектор телекоммуникаций и энергетики был третьим по инвестициям в интернет вещей в 2016 г., что позволило трем описанным сегментам экономики занять более половины рынка. Увеличение эффективности работы и оптимизация расходов являются важными факторами, влияющими на принятие решений об инвестициях в технологии интернета вещей в этих отраслях.

Государственный сектор и потребительский сегмент, по данным IDC, показали стабильную динамику, поддерживаемую ростом числа инициатив по созданию «умных городов» и распространением решений по обеспечению безопасности жилья среди населения.

Розничная торговля и сельское хозяйство были среди активных потребителей решений интернета вещей в 2016 г., однако в денежном выражении инвестиции с их стороны были незначительны.

Без привязки к отраслям максимальное влияние на развитие интернета вещей в России оказали инвестиции в ИТ-услуги и оборудование, они составили более 60% от всего рынка. Эти цифры отражают значительное количество собственных разработок при создании решений интернета вещей.

Тем не менее, в прогнозируемый период инвестиции в программное обеспечение будут расти на 24%, то есть быстрее, чем рынок в целом — по мере того, как в проектах будут чаще использоваться коммерческие платформы интернета вещей.

Как это будет происходить

В начале сентября 2017 г. CNews сообщал, что программа «Цифровая экономика», разработанная Минкомсвязи по поручению президента России Владимира Путина, после утверждения Правительством была дополнена рядом новых пунктов. В частности, в разделе «Информационная инфраструктура» появился пункт о строительстве федеральной сети стандарта LPWAN.

Технология LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) предназначена для передачи данных на большие расстояния с низкой скоростью. Она рассчитана на сбор информации с устройств интернета вещей и осуществления межмашинных коммуникаций (m2m). Сейчас в Европе LPWAN работает на частотах 169 МГц, 433 МГц, и 868 МГц.

Согласно программе, до конца 2017 г. будет разработана концепция развития сетей узкополосной связи сбора телеметрической информации в городах с территорий более 100 кв. км. Также будут определены потребности в услугах, подходы к созданию и использованию сети LPWAN.

В начале 2018 г. будет проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для строительства сети LPWAN. Позднее будут созданы условия для развития федеральной сети LPWAN, в том числе определены радиочастоты для разворачивания сети, приняты нормативные правовые акты и реализован пилотный проект создания сети связи.

В III кв. 2018 г. будет проведено планирование сетей узкополосной связи по технологии LPWAN, порядок ее развертывания и создания. К III кв. 2019 г. сети связи LPWAN будут внедрены в первых пяти городах с численностью населения более 1 млн человек на основе отечественного оборудования. До конца 2022 г. сети LPWAN будут внедрены во всех городах России с территорией более 100 кв. км, а к концу 2024 г. будет обеспечено повсеместное внедрение сетей LPWAN в малых городах и поселках городского типа, а также вдоль федеральных автомобильных и железнодорожных магистралей.

Наглядным примером инвестиций в развитие инфраструктуры российского интернета вещей являются объявленные в августе 2017 г. планы Mail.Ru Group по интеграции своей платформы для промышленного интернета вещей Tarantool IIoT с разработкой компании «Вавиот» — технологией LPWAN. Интеграция позволит получить готовое, полностью российское решение для сбора и анализа телеметрических данных — различных показателей датчиков вроде напряжения, давления, температуры и т. п. Сейчас совместный продукт проходит пилотные испытания в нефтегазовом секторе, где его применение, по мнению разработчиков, особенно актуально.