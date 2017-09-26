В Китае заблокировали WhatsApp

В Китае был заблокирован мессенджер WhatsApp, использующий сквозное шифрование. Блокировка проводилась в два этапа — сначала был перекрыт протокол для передачи фото и видео, потом — протокол для обмена сообщениями. Причина — подготовка страны к крупному партийному съезду.

Блокировка WhatsApp

Китайские власти заблокировали на территории страны популярный мессенджер WhatsApp. Эксперты в области интернет-коммуникаций подтвердили факт блокировки изданию The New York Times. В течение нескольких месяцев WhatsApp испытывал в Китае кратковременные сбои, кроме того, пользователи не могли отослать видео или фото. Теперь же полностью заблокирована даже возможность обмениваться текстовыми сообщениями, утверждает Надим Кобеисси (Nadim Kobeissi), эксперт по шифрованию парижской исследовательской компании Symbolic Software, которая отслеживает цифровую цензуру в Китае.

По словам Кобеисси, Китай недавно обновил свой «Великий файервол», добавив возможность отслеживать и блокировать протокол NoiseSocket, который WhatsApp использует для передачи текстовых сообщений. До этого был заблокирован протокол HTTPS/TLS, который применяется в мессенджере для обмена изображениями и видео.

Блокировка WhatsApp стала еще одной мерой безопасности, принятой китайскими властями в преддверии 19-го Национального конгресса Коммунистической партии, который должен пройти этой осенью. Мессенджер был заблокирован потому, что использует сквозное шифрование, и власти не знают содержания пересылаемых сообщений, пишет The New York Times. В качестве альтернативы китайцам предлагают быстрые и удобные мессенджеры вроде местного WeChat, который делится информацией с правительством. WeChat похож на WhatsApp, его аудитория насчитывает 963 млн активных пользователей.

«Великий китайский файервол» научился блокировать протоколы мессенджера WhatsApp



WhatsApp принадлежит компании Facebook. Сама соцсеть Facebook была заблокирована в Китае в 2009 г., доступа к Instagram в стране также нет. Теперь единственным продуктом компании, работающим в Китае, является приложение для обмена фотографиями Colorful Balloons, напоминающее Facebook Moments. Приложение было запущено в мае 2017 г.

Другие запреты

В конце августа стало известно, что в Китае утверждены новые правила пользования интернетом, направленные на борьбу с анонимными сообщениями, которые пользователи оставляют на форумах и других площадках. С 1 октября 2017 г. все такие сообщения будут удалятся государственной интернет-цензурой. Выполнение нормы обеспечит Администрация киберпространства Китая.

По новым правилам, провайдеры интернета и сервисов обязаны запрашивать и верифицировать реальные имена пользователей в процессе регистрации. В том случае, если пользователь размещает какой-либо незаконный контент, компания должна сообщить об этом властям.

В июле 2017 г. стало известно, что китайское правительство приказало всем телеком-провайдерам страны заблокировать пользователям доступ к виртуальным частным сетям (VPN). Распоряжение должно быть выполнено до 1 февраля 2018 г. После этого китайские пользователи не смогут посещать через VPN иностранные ресурсы, заблокированные на территории Китая. В настоящий момент VPN используются в стране как лазейка в «Великом китайском файерволе» — системе блокировки зарубежных сайтов, начиная от соцсетей вроде Twitter и Facebook и заканчивая новостными изданиями типа New York Times.

Проект «Золотой щит»

Проект «Золотой щит», неофициально известный как «Великий китайский файервол», начал действовать в 2003 г. В рамках проекта была создана система специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. Этот «щит» блокирует доступ к ряду иностранных ресурсов, а также не дает китайским сайтам ссылаться на зарубежные источники без предварительного разрешения. Также «щит» проводит фильтрацию иностранного контента по ключевым словам, относящимся к сфере госбезопасности.

«Золотой щит» является частью усилий председателя Си Цзиньпина (Xi Jinping) по установлению «киберсуверенитета» Китая. Той же цели служит «расплывчатый» закон о кибербезопасности, принятый в ноябре 2016 г., который обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности. Также закон вводит обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дает властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение.

Кроме того, закон ввел ограничение на хранение данных за рубежом: любая информация о китайских гражданах, собранная внутри Китая, должна храниться на его территории. На хранение данных за рубежом требуется специальное разрешение. Закон вступил в силу 1 июня 2017 г.