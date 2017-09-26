В России заблокировали доступ к сверхпопулярному бесплатному движку сайтов

Российские пользователи стали испытывать трудности с доступом к популярной CMS-системы «Joomla!». Причиной стала блокировка используемых данной системой поддоменов Amazon Web Services, которые также используются запрещенными в России сайтами азартных игр.

Joomla недоступна для россиян

Пользователи Рунета стали жаловаться на недоступность серверов обновления CMS-системы Joomla Об этом сообщил ресурс «Роскомсвобода».

Joomla - популярное ПО для управления содержимым веб-сайтов, распространяемое по принципам open source. Согласно рейтингу SEO Auditor, в январе 2016 г. Joomla была вторым по популярности веб-движком в доменной зоне .RU с проникновением 7,68% и уступала лишь платформе WordPress.

Причиной недоступности Joomla в России стала проводимая Роскомнадзором блокировка поддоменов Amazon Web Services (AWS), принадлежащей американской корпорации Amazon платформы для облачных сервисов. В пресс-службах Joomla и Роскомнадзора к моменту публикации не ответили на запросы CNews.

Как в России блокируются Amazon Web Services

Первые блокировки IP-адресов AWS начались в России летом 2016 г. Тогда они были связаны с использованием данных адресов сайтами для азартных игр, которые блокируются по решениям Федеральной налоговой службы (ФНС). Поддомен AWS, используемый Joomla, также был заблокирован по решению ФНС.

В 2017 г. частота включения поддоменов AWS в Реестр запрещенных сайтов усилилась. Весной Роскомнадзор заблокировал приложение для онлайн-раций Zello, поскольку его разработчики отказались регистрироваться в российском Реестре организаторов распространения информации.

Заодно с «запрещенными сайтами» под блокировку в России попала CMS Joomla

Поскольку Zello использует сервисы AWS, сервис остается доступным для многих российских пользователей. В связи с этим Роскомнадзор стал «отлавливать» поддомены AWS, используемые Zello. На конец июля 2017 г. в Реестре запрещенных сайтов насчитывалось 77 заблокированных по данной причине домена.

Кроме того, IP-адреса AWS оказываются в Реестре запрещенных сайтов и по решениям Генпрокуратуры: данное ведомство уполномочено блокировать экстремистские сайты, часть из которых также используется Amazon Web Services.

Какие еще иностранные ИТ-сервисы страдали из-за блокировок в России

Деятельность запрещенных в России сайтов уже не в первый раз приводит в недоступности различных ИТ-сервисов, которыми данные сайты пользуются. В 2014 г. под блокировку попадал ресурс Github, на котором размещаются исходные коды ПО. Причиной блокировки стало размещение на нем текста про самоубийства.

В 2016 г. борьба с азартными играми в интернете, помимо блокировки IP-адресов AWS, привела и к проблемам с доступом к ряду других ИТ-платформ.

В Реестре запрещенных сайтов оказались поставщик SSL-сертификатов Comodo, сервис статистики мобильных приложений Zeonsight и CDN-сервера Amazon Content Delivery и Akamai (используются для кеширования трафика крупных серверов).

Ситуация с блокировкой Comodo выглядела анекдотически, так как выпущенными им SSL-сертификатами пользовался сам Роскомнадзор. В связи с этим сервера Comodo было оперативно разблокировканы.