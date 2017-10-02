«Мегафон» «впервые в России» привлек 500 миллионов с помощью блокчейн

«Мегафон» совершил первое в России размещение ценных бумаг с помощью технологии блокчейн. Облигационный заем на 500 млн руб был полностью выкуплен «Райффайзенбанком». Из-за пробелов в законодательстве размещение прав с помощью блокчейна дублировалось в рамках традиционных процедур.

«Мегафон» разместился облигации на блокчейн

«Мегафон» разместил облигации на сумму 500 млн руб. Весь объем размещения был полностью выкуплен Райффайзенбанком. Особенность размещения состоит в том, что оно осуществлялось с помощью технологии децентрализированных баз данных блокчейн.

В «Мегафоне» утверждают, что это первое в России размещение ценных бумаг с помощью технологии блокчейн. Размещение прошло на площадке Национального расчетного депозитария (НРД). В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор.

Как работает размещение на блокчейне

Работы над прототипом платформы для размещения на блокчейн началась в I квартале 2017 г. В рамках проекта была решена задача обеспечения конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учтены особенности российского законодательства.

«Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным и простым, - говорится в сообщении «Мегафона». - Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов».

Тестовое размещение

Сумма проведенного размещения незначительная. Буквально на прошлой неделе «Мегафон» закрыл книгу размещения по облигациям на сумму 15 млрд руб. «Сумма сделки небольшая - 500 млн рублей, а участников сделки всего три - эмитент, центральный депозитарий и инвестор, - заявил «Интерфаксу» финансовый директор «Мегафона» Георг Вермишян. - Для нас это, скорее, боевой тест новой технологии в реальной сделке с ценными бумагами».

«Мегафон» впервые в России, по собственному заявлению,

разместил облигации с помощью блокчейн

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин говорит, что, по его информации, проведенное размещение не нарушало российское законодательство: процедура размещения прав с учетом блокчейна, фактически, полностью дублировалась операциями в рамках традиционных процедур. Само же тестирование платформы блокчейн в рамках данного размещения может подстегнуть развитие соответствующе законодательной базы в России.

«Доработка и устранение пробелов в законодательстве, в среднесрочной перспективе позволит компаниям экономить на инфраструктуре и отдельных услугах контрагентов при размещении подобного типа облигаций оценочно до 0,1-0,2 п.п. от объема небольшого краткосрочного выпуска и проводить само размещение за 1-2 часа, - полагает Нигматуллин. - Снижение стоимости обслуживания займов и улучшение ликвидности вероятно позитивно отразится на корпоративном секторе на фоне снижения финансовых расходов».

«Скорее всего, это не последнее “первое” размещение на блокчейне, поскольку в размещениях есть оттенки, например, со временем произойдет первое размещение без дублирования традиционным способом и т. п., — предсказывает аналитик группы компаний "Финам" Леонид Делицын. — Блокчейн позволяет автоматизировать работу бэк-офиса и устранять посредников, что в случае регулярных сделок идущих с характерным периодом в несколько часов, может давать экономию. Данная сделка важна для оператора, поскольку ему, как и его конкурентам, требуются новые направления развития. Опыт внедрения блокчейна для организации сделок, будь то собственная разработка или заказанная у внешнего разработчика может быть масштабирован как на собственные проекты холдинга (включая и проекты приобретенного интернет-гиганта Mail.Ru), так и использован для оказания услуг внешним заказчикам. Кроме того, сотовые операторы, обладающие внушительной клиентской базой, активно вторгаются в сферу финансовых услуг, где блокчейн через два-три года может стать критически важной технологией».