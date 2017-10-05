Власти разрешат продажу лекарств через интернет. Но с большими ограничениями

Власти попытаются отрегулировать незаконные продажи через интернет лекарственных препаратов. О готовящихся поправках в закон на совещании с членами Правительства объявил Дмитрий Медведев.

Онлайн-продажи медикаментов поставят на контроль

В правительстве недовольны незаконной розничной онлайн-торговлей лекарственными препаратами. Об этом членам Правительства в ходе заседания по вопросам развития конкуренции сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он затронул тему поправок в законодательство, которые помогут, по его мнению, систематизировать дистанционную торговлю медикаментами.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли. Продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта», — сказал председатель правительства.

Дмитрий Медведев предложил ограничить продажи лекарств в интернете

Дмитрий Медведев уточнил, что поправки запретят розничную интернет-торговлю рецептурными, а также наркотическими и психотропными препаратами. При этом сами продажи смогут осуществлять только фармацевтические компании, имеющие профильную лицензию. Причем соблюдать придется правила не только продажи, но и хранения.

«Аптечные сайты, которые будут эти правила нарушать, подлежат закрытию. Они будут блокироваться в досудебном порядке и включаться в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Для сайтов аптек создадут особый реестр

Сейчас доставка лекарств полностью незаконна. Исключение — некоторые льготные категории граждан, для которых предусмотрено дистанционное обслуживание: герои Советского Союза, кавалеры ряда орденов. Однако фактически купить в интернете препараты, в том числе рецептурные, может любой желающий.

Правила онлайн-продаж медикаментов начали широко обсуждать этой весной, когда Минздрав вынес на общественные слушания проект постановления «Об утверждении порядка розничной торговли лекарственными препаратами...».

В нем говорится, что дистанционно продавать лекарства могут только аптеки (причем для каждой может существовать не более одного сайта), получившие лицензии. Для контроля над ними предполагалось создание двух реестров сайтов — обычных аптек и ветеринарных.

Запрет на удаленный диагноз

Это не первая попытка государства контролировать медицинские вопросы в интернете. В конце июля 2017 г. Госдума приняла поправки в законопроект о телемедицине. Удаленные видеоконсультации остались законными, а вот постановка диагноза и назначение лечения — нет.

Поправки разрешили также проводить телемедицинские консультации и консилиумы врачей друг с другом, с пациентами или с их официальными представителями. Правда, свою личность участники сеанса должны подтверждать с помощью цифровой подписи или авторизации на портале госуслуг, а содержание беседы должны быть задокументировано.