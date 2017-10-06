CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор
Объем российского рынка информационных технологий по итогам 2016 г. сократился на 1,7% и составил ₽747,4 млрд. Совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews в 2016 г. увеличилась на 3,5% по сравнению с 2015 г. и достигла ₽129,8 млрд. В 2017 г. ожидается рост рынка ИТ для госсектора примерно на 5%. В том числе за счет существенного – на 30% – увеличения ИТ-бюджетов российских регионов. Подробности в ежегодном обзоре CNews «ИТ в госсекторе 2017».
Российский рынок ИТ в госсекторе
По данным Минэкономразвития, в 2016 г. объем российского рынка информационных технологий составил ₽747,4 млрд, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Министерство прогнозирует в 2017 г. его стагнацию, а в 2018 г. – умеренный рост. Что касается его B2G сегмента, то, по мнению опрошенных CNews экспертов, объем ИТ-бюджетов госзаказчиков в 2016 г. увеличился в среднем на 5%. Примерно такого же роста можно ожидать и по итогам текущего года. 2016–2017 гг. стали периодом активного развития трех основных трендов в государственном секторе российского рынка информационных технологий – импортозамещение, безопасность и построение цифровой экономики.
Ключевые показатели
Совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews по итогам 2016 г. составила ₽129,8 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2015 г. (₽125,4 млрд). По сравнению с 2008 г. она выросла на 31% в рублях. Таким образом, среднегодовой рост этого показателя за указанный период составил 3,9%.
Выручка топ-50 поставщиков ИТ для госсектора
Источник: CNews Analytics, 2017
В ближайшие 2 года, при условии отсутствия очередных экономических или политических встрясок, можно ожидать дальнейшего роста выручки участников рейтинга на текущем (3,9% в год) или даже более высоком уровне – с учетом стартующих инициатив по развитию цифровой экономики и общего тренда на огосударствление российского ИТ-рынка.
Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2017
|№ 2016
|№ 2015
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2016 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в госсекторе в 2015г.,с НДС, ₽тыс.
|Рост, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2016, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2015, %
|Крупнейшие заказчики
|1
|1
|Техносерв
|Москва
|14 545 661
|15 639 427
|-7%
|н/д
|н/д
|Федеральное казначейство, ФМС, ФТС, Росфинмониторинг, ПФР, Росгидромет, ГЛОНАСС, ЗащитаИнфоТранс, Росгранстрой, Россия cегодня
|2
|Воентелеком
|Москва
|12 691 487
|13 926 172
|-9%
|100%
|100%
|н/д
|3
|5
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|8 756 160
|8 528 880
|2,7%
|24%
|24%
|МВД, Минкомсвязи, Ростехнадзор, ФССП, ФТС
|4
|4
|Softline
|Москва
|8 511 467
|9 023 067
|-5,7%
|н/д
|19%
|н/д
|5
|7
|Форс
|Москва
|7 202 312
|5 646 066
|27,6%
|70%
|65%
|н/д
|6
|3
|ГКС (Группа Систематика)
|Москва
|6 875 903
|9 489 214
|-27,6%
|н/д
|н/д
|н/д
|7
|9
|Крок
|Москва
|5 729 476
|5 196 161
|10,3%
|20,1%
|18,9%
|н/д
|8
|6
|Ай-Теко
|Москва
|5 278 047
|7 972 577
|-33,8%
|14%
|25%
|н/д
|9
|8
|Ланит
|Москва
|5 027 811
|5 235 363
|-4%
|23%
|26,7%
|н/д
|10
|10
|Компьюлинк
|Москва
|4 828 548
|4 489 550
|7,6%
|21,5%
|23%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2017
Согласно данным очередного ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, в 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)
С обзором «ИКТ в госсекторе 2017» можно ознакомиться здесь.