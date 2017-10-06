Роскомнадзор набрал ИТ-шников для запрета в России VPN

Роскомнадзор против нелегальных сайтов

Роскомнадзор ужесточил борьбу с сайтами, которые нарушают законы России, за счет отдельной тематической структуры. В подведомственном Роскомнадзору предприятии ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), который сейчас отвечает за функционирование системы контроля блокировок «Ревизор», недавно был создан департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы надзорного ведомства, новое подразделение ГРЧЦ проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам. «Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон», — отметил Александр Жаров.

По его словам, ведомство готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета. Это, например, поправки в закон «О защите информации...», обязывающие анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в России сайтам. Если данные сервисы не выполняют требование закона, то они сами должны быть заблокированы. Жаров уточнил, что специалисты из ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе и анонимайзеры.

Роскомнадзор набрал программистов для блокировок сайтов и VPN

«Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения», — рассказал Александр Жаров.

«Наиболее эффективный инструмент для решения таких задач — системы DPI (глубокого анализа пакетов), позволяющие выявить трафик любого приложения и сервиса, в том числе VPN и анонимайзеров», — сообщил Николай Гузаков, технический директор и основатель компании rdp.ru (занимается разработкой DPI систем и систем интернет-фильтрации).

История вопроса

Напомним, в конце июля 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки поставили вне закона технологии, позволяющие обойти блокировку тех или иных ресурсов (анонимайзеры) и VPN-сервисы. Роскомнадзору было предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок.

Ссылки на такие ресурсы будут заблокированы операторами поисковых систем после включения в специальный перечень Роскомнадзора: ведомство создает федеральный государственный реестр информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории страны. В случае несоблюдения требований закона, поисковые системы могут быть оштрафованы, однако размер штрафов пока не определен.

Закон был принят Госдумой 21 июля (373 голосами «за» при двух противниках и двух воздержавшихся) и утвержден Советом Федерации спустя еще четыре дня. Документ уже опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.

Этот же закон предписывает отмену так называемого «реестра блогеров». С 1 августа 2014 г. сайты, которые посещают более 3 тыс. пользователей в сутки, включались в специальный реестр Роскомнадзора и, фактически, приравнивались к СМИ. Теперь эта практика отменена, в Думе ее назвали «потерявшей свое значение».