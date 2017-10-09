Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN

Tvzavr совместно с узбекским сотовым оператором Coscom запустил первый в республике полностью легальный онлайн-кинотетар. Проект реализован с помощью технологии CDN, обеспечивающей кеширование трафика в бесплатной для узбекских абонентов сети Tas-IX.

Tvzavr с помощью Coscom вышел в Узбекистан

Онлайн-кинотеатр Tvzavr запустил свою версию в Узбекистане. Проект реализован совместно с местным сотовым оператором Coscom (торговая марка Ucell).

Совместный онлайн-кинотеатр Ucell и Tvzavr будет первой в Узбекистане полностью легальной площадкой для распространения онлайн-видео, рассказали CNews гендиректор Tvzavr Марина Сурыгина и представитель Coscom Рустам Хамдамов.

Кинотеатр будет работать на веб-сайте и на мобильных приложениях для iOS и Android. В будущем планируется выход и на платформу SmartTV. Зрителям будут доступны ленты из фильмотеки Tvzavr на русском языке. Отдельный раздел кинотеатра - Uzplay - будет посвящен фильмам из государственного кинофонда Узбекистана на русском и узбекском языках.

Проект будет ориентирован на абонентов Ucell: оплата будет осуществляться со счета у сотового оператора. Просмотр же будет возможен из сетей различных мобильных и фиксированных операторов. Coscom и Tvzavr будут делить друг с другом доходы от подписки, в какой пропорции - стороны не разглашают.

CDN доставит фильмы во внутреннюю сеть Узбекистана Tas-IX

Технологическая платформа в проекте, включая биллинговую систему, полностью реализована Tvzavr. Но особенностью интернет-рынка Узбекистана является наличие внутренней для республики сети Tas-IX. У большинства узбекских абонентов проводного интернета доступ к Tas-IX безлимитный, тогда как доступ к ресурсам из других стран, включая Россию, оплачивается отдельно.

Tvzavr запустил первый в Узбекистане легальный онлайн-кинотетар

Для упрощения доступа к ресурсам Tvzavr из Узбекистана была применена технология CDN (Content Delivery Network), обеспечивающая кеширование тяжелого трафика на распределенной сети серверов для ускорения загрузки. За эту часть проекта отвечает узбекская ИТ-компания Speed Network Group (SNG).

SNG является партнером российского провайдера «CDN-Видео». Как рассказал гендиректор SNG Хамро Абиров, в Ташкенте (столица Узбекистана) было уставлено пять серверов, которые в часы наименьшей загрузки закачивают трафик с российских серверов Tvzavr. Это обеспечивает узбекским абонентам быструю загрузку контента, а пользователям фиксированного интернета также не придется платить за трафик.

Во сколько оценивают будущий рынок легального онлайн-видео Узбекистана

У Coscom сейчас 9,1 млн абонентов, он второй по величине сотовый оператор в республике после Unitel (торговая марка Beeline, входит в группу Veon). При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой свзяи в республике составялет 67%, мобильного интернета - 40%, фиксированного - 15%.

По оценкам Coscom, в Узбекистане сейчас порядка 150 тыс пользователей пиратских онлайн-кинотеатров. Рынок легального онлайн-видео в республике будет расти и должен составить в ближайшее время $3 млн в год.