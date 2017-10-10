Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ

Биржа NASDAQ может прекратить листинг российско-американской платежной системы Net Element: акции компании торговались по цене ниже $1, а размер акционерного капитала стал меньше $2,5 млн. В связи с этим компания решила уменьшить в 10 раз число своих акций.

NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга

Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке.

Акции Net Element в течение долгого времени торговались на отметке ниже $1 за одну ценную бумагу. Кроме того, размер акционерного капитала компании (стоимость ее активов за вычетом долгов) снизился до $1,97 млн, что меньше минимально требуемого уровня в $2 млн.

Предупреждение компании было сделано еще в августе 2017 г. В ответ Net Element попросила об отсрочке для выполнения мер по соответствия правилам листинг. Администрация NASDAQ предоставила такую отсрочку до 20 октября 2017 г.

Net Element консолидирует акции

После этого было проведено собрание акционеров Net Element, которое разрешило совету директоров компании провести консолидацию акций компании в пропорциях от 1:10 до 1:30. Затем совет директоров принял решение о консолидации акций в пропорции 1:10, то есть каждые 10 акций Net Element будут обмениваться на одну.

В результате обмена акции Net Element теперь торгуются по цене $5,8 за одну ценную бумагу, то есть больше минимально требуемой цены.

Корпорацией Net Element владеет американской системой процессинга кредитных карт Unifiyed Payments (бывшая Tot Payments), российским агрегатором мобильного контента Digital Provider (бывший Tot Money) и российской платежной системой PayOnline.

NASDAQ угрожает прекратить листинг российско-американской Net Element,

поскольку ее акции торговались ниже $1, а размер капитала стал меньше $2,5 млн

Деятельность компании убыточна. По итогам 2016 г. выручка Net Element составила $48,7 млн, чистый убыток $13,6 млн. В таких условиях корпорация привлекает финансирование от различных американских фондов, выпуская в их пользу новые акции.

Так, в 2016 г. компания RBl Capital Markets предоставила корпорации заем на $4 млн. Этот заем тут же был приобретен группой фондов Crede Group с возможностью конвертации его в акции. Позднее Net Element договорилась с фондом Esousa Holdings о привлечении финансирования на сумму до $10 млн.

Летом 2017 г. у Net Element появился новый инвестор: корпорация договорилась с фондом Cobblestone Capital Partners о поэтапной продаже собственных акций на сумму до $10 млн.

Не первая проблема с NASDAQ

Постоянный выпуск новых акций приводит к тому, что акционерный капитал размывается, а стоимость одной ценной бумаги падает. Из-за этого в 2015 г. администрация NASDAQ уже предупреждала корпорацию, что она может лишиться листинга, так как котировки ее акций находятся на отметке ниже $1. Тогда Net Element пошла тем же путем, что и сейчас, проведя обратное деление своих акций.