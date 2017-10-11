Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве

Основатель и совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин задержан. Перед этим у него и экс-гендиректора онлайн-ритейлера Сергея Федоринова прошли обыски. Сбербанк обвинил их в мошенничестве при получении кредита на сумму свыше 1 млрд руб.

Совладелец «Юлмарта» арестован

В Санкт-Петербурге Следственный комитет задержал на двое суток совладельца крупного интернет-ретейлора «Юлмарт» задержан совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка».

Утром 11 октября 2017 г. сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски у Костыгина, у одного из кредиторов данной компании Олега Морозова и у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова. Обыски прошли в их жилых квартирах – Костыгин и Морозов живут в одном доме.

Затем всех троих доставили на допрос в СК.

По данным «Фонтанки», следственные действия происходили в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Сбербанка. Банк обвинил их в мошенничестве при получении кредита на сумму более 1 млрд руб.

Продолжение тяжелого конфликта

История с обысками и уголовным делом стала продолжением борьбы акционеров «Юлмарт», начавшейся летом 2016 г. Тогда возникли противоречия между, с одной стороны, Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, владеющими в совокупности 60% акций «Юлмарт», и, с другой стороны, Михаилом Васинкевичем, который консолидировал порядка 40% акций онлайн-ритейлера. После этого свой пост и покинул Сергей Федоринов.

В Петербурге задержан основатель и совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин

С тех пор вокруг «Юлмарт» произошло множество судебных разбирательств. В частности, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга было подано несколько исков о банкротстве «Юлмарт»: от «Балтийской энергетической компании» и упомянутого Олега Морозова. При этом задолженность «Юлмарта» Морозову переуступил Костыгин.

Стали судиться с «Юлмартом» и кредиторы. «Сбербанк-Факторинг» - «дочка» Сбербанка - выиграла в Арбитражном суде Москвы несколько исков о взыскании задолженности с «Юлмарта» на общую сумму 1,5 млрд руб. Свои претензии к «Юлмарту» выдвинули также «Уралсиб» и ВТБ.

Как обманули Сбербанк

Сбербанк обвинил упомянутых лиц в мошенничестве: якобы при запросе в банке кредита «Юлмарт» не сообщил о наличии у него задолженности перед Костыгиным.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили CNews, что банк действительно «обращался в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта». Сергей Федоринов отказался от комментариев, Дмитрий Костыгин не ответил на звонок CNews.

Какие еще суды происходят вокруг «Юлмарта»

Вокруг Ulmart происходят и другие судебные разбирательства. Так, в Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали имущество Михаила Васинкевича на сумму 555 млн руб. Арест был произведен по иску Дмитрия Костыгина. До этого Ulmart брал кредит в «Газпромбанке» под поручительство Костыгина и Васинкевича. Кредит не был возвращен, Костыгину пришлось погашать его самостоятельно, после чего он потребовал от Васинкевича оплаты его доли в данном кредите.

В рамках другого разбирательства на Кипре были арестованы активы оффшора Ulmart Holdings – головной структуры «Юлмарта». Арест был осуществлен по иску компании Ledaro, за которой, по мнению Васинкевича, стоит Михаил Скигин, давний партнер Костыгина.