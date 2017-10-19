Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов

Минкомсвязи определило отраслевые ассоциации, руководители которых будут выступать экспертами по блокировкам зеркал пиратских сайтов. Это РАЭК, МКС и АПКиТ. Две из этих ассоциаций известны своей давней борьбой с «пиратством» в интернете.

Кто поможет Минкомсвязи определять зеркала пиратских сайтов

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин объяснил CNews порядок принятия министерством решений о признании такого или иного сайта копией ресурса, ранее признанного пиратским. Сами решения будут приниматься лично Волиным, но при этом будут учитываться мнения экспертов от трех отраслевых ассоциаций.

Речь идет о главе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, председателе правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Александре Акопове и президенте Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павле Степанове.

Волин уточнил, что для принятия решения о признании сайта копией пиратского ресурса необходимо будет согласие минимум двух из трех вышеупомянутых экспертов. Работа экспертов будет осуществляться на добровольной основе.

Чем известны МКС и АПКиТ

АПКиТ создана производителями кино- и телефильимов, телесериалов и телепередач. Членами ассоциации являются кинокомпании «Профит», «Централ Партнершип», Bazelevs, «Амедиа» и т.д. Александр Акопов получил широкую известность в 2010 г., когда назвал «уголовниками» пользователей социальной сети «Вконтакте», незаконно распространяющих видео.

Ассоциация МКС организована телекоммуникационными и медиа-компаниями. Ее членами являются «СТС-Медиа», «Триколор-ТВ», «Ростелеком», «Эр-Телеком» и другие компании. МКС известна тем, что в 2015 г. предлагала запретить один из основополагающих протоколов интернета UDP для борьбы с торрент-трекерами. Ассоциация также была соавторами недавно принятых законов об ограничениях работы VPN-сервисов и регулировании деятельности мессенджеров.

Как будет происходить блокировка зеркал пиратских сайтов

Напомним, в 2017 г. был принят о блокировке зеркал пиратских сайтов, ответственным за выполнение которого является Минкомсвязи.

Решения о блокировке зеркал пиратских сайтов будет принимать Алексей Волин

при поддержке медиа- и кинолоббистов

В соответствии с ним правообладатели и органы исполнительной власти могут направлять в Минкомсвязи заявления о признании тех или иных сайтов копиями ресурсов, которые ранее в рамках «антипиратского» закона были признаны Мосгорсудом пиратскими и отправлены на вечную блокировку.

Заявления должны рассматриваться в течение суток, в случае принятия положительных решений они будут направляться в Роскомнадзор на блокировку соответствующих ресурсов. При этом правительство, недавно утвердив правила принятия таких решений, добавило норму о необходимости привлечения Минкомсвязи минимум трех экспертов. Перечень таких экспертов должно было утвердить само Минкомсвязи.

В постановлении правительства также перечислены критерии, которыми следует руководствоваться при принятии решения о признании такого или иного сайта копией пиратского ресурса.

Среди них: визуальное сходство двух сайтов (шаблон, цветовая гамма, расположение элементов), сходство доменных имен и наименований сайтов, совпадение размещенных на этих сайтах информации, содержащей объекты авторских прав или информации, необходимой для доступа к ним через интернет, а также совпадение учетных записей пользователей и контактных данных администраторов.

Также к числу критериев сходства двух сайтов отнесены признаки технического взаимодействия между ними, к числу которых относятся: переадресация, синхронизация индекса положений сайтов в поисковой выдаче, использование одной системы управления и резервирование имен на сетевом адресе.

Защитники интернета опасаются медиа-лоббистов

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк скептически смотрит на сформированный Минкомсвязи список экспертов. «МКС и АПКиТ - это, по сути, одна «тусовка» правообладателей, которая давно борется за ограничения распространения контента в интернете, - говорит Козлюк. - Минкомсвязи, скорее всего, будет прислушиваться к их мнению, а РАЭК в исключительных случаях будет останавливать даных лоббистов от откровенного произвола. В итоге же большое число ресурсов рискует оказаться под неправомерной блокировкой».

Глава «Ассоциации интернет-видео» Алексей Бырдин называет выбранных экспертов «знаковыми отраслевыми фигурами». «Сомневаюсь, что непосредственно эти люди будут «денно и нощно» заниматься оценкой «зеркал», но уверен, что экспертная оценка будет качественной и объективной», - говорит Бырдин.