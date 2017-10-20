Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Рыночная капитализация Microsoft достигла уровня $600 млрд. Последний раз такого показателя компания достигала еще во времена «пузыря дот-комов».

В этот раз без «пузырей»

На момент закрытия торгов на высокотехнологичной бирже NASDAQ 19 октября 2017 г. стоимость акций Microsoft подскочила на 0,4% и достигла рекордного уровня $77,92, при этом рыночная капитализация компании пробила отметку в $600 млрд, сообщил финансовый вестник MarketWatch со ссылкой на информацию аналитиков FactSet.

Капитализация Microsoft на момент закрытии биржи составила $601,1 млрд. Последний раз так высоко рыночная стоимость компании, по данным MarketWatch, подскакивала в 2000 г.

Аналитики FactSet напомнили, что последний раз оценка Microsoft превышала планку в $600 млрд 3 января 2000 г. Как раз после этого на рынке высокотехнологичных компаний произошел финансовый взрыв, который вошел в историю как «лопнувший пузырь дот-комов».

Третья строчка в списке самых-самых

Рост акций Microsoft с начала 2017 г. составил 25,4%. Капитализация Microsoft, в фондовом индексе Standard & Poor's 500 выросла за это время на 14,4%.

Акции и капитализация Microsoft на момент написания материала

Сейчас Microsoft, по данным FactSet, занимает со своими $600 млрд третью строчку по капитализации среди всех компаний мира. На первой строчке этого рейтинга находится Apple с капитализацией порядка $800 млрд, на втором — Alphabet, материнская компания Google, с капитализацией порядка $690 млрд.

Далее на четвертом месте располагается Facebook с капитализацией в $507 млрд, на пятом Amazon.com с $473,9 млрд, и только на шестом месте появляется первая не ИТ-компания Berkshire Hathaway с $462,4 млрд.

Топ крупнейших мировых компаний по капитализации

Седьмое место у Alibaba Group с капитализацией $452,5 млрд, восьмое у Johnson & Johnson с $381,2 млрд, девятое у Exxon Mobil с $350,6 и замыкает десятку JPMorgan Chase с $346,8 млрд.



Да здравствуют облака

Ранее Microsoft сообщила о том, что чистая прибыль компании в IV кв. финансового 2017 г. достигла $6,51 млрд, что на 109% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда прибыль составляла $3,12 млрд.

По результатам финансового 2017 г. чистая прибыль компании составила $21,2 млрд, показав годовой рост на 26%. Выручка за год достигла $90 млрд, что на 5% больше, чем в финансовом 2016 г.

Капитализация Microsoft растет с популярностью облачных сервисов компании

Гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) объясняет рост прибыли компании успехом облачного бизнеса. Выручка подразделения Intelligent Cloud в IV кв. финансового 2017 г. достигла $7,4 млрд, показав годовой рост на 11%.

Серверные продукты и облачные сервисы, которые относятся к этому подразделению, продемонстрировали квартальный рост выручки на 15%. В частности, продажи сервисов Azure выросли почти в два раза – на 97%.

В Microsoft ожидают роста своего облачного бизнеса до уровня $20 млрд уже в 2018 г., в то время как в более ранних прогнозах о достижении такого уровня речь шла только ближе к 2020 г.