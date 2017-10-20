Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем

Минкомсвязи внедрит в ЕСИА биометрическую идентификацию и облачную электронную подпись. Это обеспечит возможность удаленной идентификации для клиентов банков и в будущем позволит гражданам осуществлять переводы другу другу без участия платежных систем.

В ЕСИА появится биометрия

Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организованной Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) конференции Sharing Economy.

С начала 2018 г. в ЕСИА будет внедрена поддержка биометрии. На первых порах будет поддерживаться распознание голоса и лица. В будущем будет обеспечена идентификация по отпечаткам пальцев и радужной оболочке глаз. Соответствующие разработки уже ведет министерство внутренних дел (МВД).

В настоящее время ЕСИА используется для работы граждан с сервисами электронного правительства. Идентификация в ЕСИА осуществляется по паре логин-пароль либо с помощью квалифицированной электронной подписи (электронного ключа, выданного аккредитованным удостоверяющим центром).

Идентификация по биометрическим данным более надежна, так как такие данные непередаваемые, отмечает Козырев. Это открывает путь к использованию ЕСИА для более сложных операций, например, финансовые организации.

Коммерческие организации получат доступ к персональным данным россиян

Параллельно с введением биометрии доступ к ЕСИА будет открыт и для коммерческих организаций. В первую очередь в 2018 г. такой доступ получат финансовые организации, как наиболее готовые к электронному взаимодействию. Минкомсвязи готово к работе с коммерческими организациями и из других секторов.

Алексей Козырев заявил о скором расширении возможностей ЕСИА

С помощью ЕСИА и биометрии граждане смогут давать доступ к своим персональным данным сторонним организациям. Речь идет не только о профиле гражданина на Портале госуслуг, но и его данных из других государственных систем - о пенсионных накоплениях, налоговых платежах и др. Это позволит организациям получать данные о гражданах для предоставления им кредитов, совершения сделок с недвижимостью и т.д.

Со своей стороны, граждане через специальный веб-интерфейс ЕСИА смогут регулировать использование своих персональных данных: давать и отзывать свое согласие на их обработку коммерческими организациями, получать уведомления о фактах обработки персональных данных и т.д.

Облачная электронная подпись пойдет «в народ»

Кроме того, Минкомсвязи намерено организовать через ЕСИА возможность электронного подписания транзакций. Это станет облачным аналогом электронной подписи и позволит гражданам дистанционно совершать юридически значимые действия.

Сейчас для этого необходима квалифицированная электронная подпись. Но сложности в ее получении, в том числе необходимость раз в год обновлять подпись, делают этот инструмент непопулярным среди граждан.

Козырев надеется, что облачная подпись решит данную проблему. Сейчас у двух неназванных российских компаний есть соответствующие разработки. Одна из них проходит получение разрешений от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), после чего данное решение можно будет интегрировать в ЕСИА.

Схема будущей ЕСИА (автор Алексей Козырев)

Благодаря новым возможностям получат возможность удаленной идентификации в банках. «Сейчас «Тинькофф банк» для открытия счета отправляет своих сотрудников домой к пользователям, но в 2018 г. открывать счета можно будет дистанционно с помощью биометрической идентифицикации», - говорит Козырев.

Денежные переводы без платежных систем

Самая же амбициозная задача, которую озвучил Козырев - это создание нового адресного пространства. С помощью уникального идентификатора можно будет сделать денежный перевод или отправить заказное письмо гражданину вне зависимости от того, где он находится.

Сейчас Центробанк и ассоциация «Финтех» работают над тем, чтобы граждане смогли использовать ЕСИА для финансовых операций друг с другом. Перевод пользователю можно будет делать по любому из его уникальных идентификаторов: номер паспорта, ИНН, СНИЛС, номер телефона и т.д. Для осуществления переводов необходима специальная платформ для взаимодействия между банками. А вот необходимости использовать платежные системы для осуществления такого рода переводов не будет, отмечает Алексей Козырев.