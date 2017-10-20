Сюрприз Центробанку: Банк «Открытие» в последний момент удвоил долю в Qiwi

Банк «Открытие» удвоил свою долю в Qiwi, выкупив у группы «Открытие Холдинг» 9% акций платежной системы за $90 млн. Серия сделок завершилась как раз в тот день, когда ЦБ ввел временную администрацию в банке «Открытие» и группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над ним.

Банк «Открытие» удвоил долю в Qiwi

Банк «Открытие» оказался владельцем 18% акций платежной системы Qiwi, следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Половина этого пакета была приобретена в начале августа, а другая половина в конце августа, причем продавцом второй половины была группа «Открытие Холдинг», в которую входил банк.

Как группа «Открытие Холдинг» покупала акции Qiwi

Напомним, группа «Открытие Холдинг» стала акционером Qiwi в 2015 г. Тогда в обмен на платежные системы «Рапида» и Contact группа получила 8,7% акций Qiwi. Данный пакет представлял из себя 5,59 млн акций класса «B» (одна акция данного класса обладает одним голосом).

Весной 2017 г. группа «Открытие Холдинг» объявила оферту на выкуп акций Qiwi. Группа готова была выкупить до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% от общего числа) по цене $28 за одну ценную бумагу. Если бы оферта состоялась, группа потратила бы на нее до $694 млн, а доля группы в Qiwi выросла бы до 49,6%.

Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев как минимум 20,3 млн акций Qiwi (33,5% от общего числа). Однако свое согласие продать ценные бумаги выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа).

Владельцы «Открытия» накануне ввода временной администрации

выводили из банка деньги, скупая акции Qiwi

Хотя оферта не состоялась, в начале августа банк «Открытие», входивший на тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», в ходе трех сделок выкупил 5,5 млн американских депозитарных акций Qiwi (ADS, одна ADS эквивалента одной акции класса «B»). Данный пакет, эквивалентный 9% акций Qiwi, обошелся банку «Открытие» в $99,4 млн.

Успеть продать акции Qiwi перед вводом временной администрации

Из нынешнего раскрытия информации следует, что в конце августа 2017 г. банк «Открытие» выкупил у группы «Открытие Холдинг» ее долю в Qiwi.

25 августа банк выкупил 3,85 млн ADS Qiwi, находившихся в прямом владении группы «Открытие», по цене $17,3 за одну ценную бумагу.

А 29 августа банк выкупил еще 1,43 млн акций ADS по цене 965 руб. за одну ценную бумагу ($23,6 млн по курсу на соответствующую дату). Второй из проданных пакетов был заложен группой «Открытие Холдинг» в рамках сделки РЕПО (продажа с обязательством обратного выкупа).

Как раз 29 августа 2017 г. Центробанк (ЦБ) ввел временную администрацию в банке «Открытие». В связи с тяжелой финансовой ситуацией в банке его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Соответственно, группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие» сразу после продажи банку своей доли в Qiwi.

Таким образом, теперь у банка «Открытие» есть 18% акций платежной системы, которые обошлись ему в $189,5 млн. Из этой суммы $90,17 млн были потрачены на выкуп акций Qiwi у группы «Открытие Холдинг», контролировавшей банк.

В пресс-службе Центробанка к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данным сделкам. Управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев сообщил CNews, что в настоящее время временная администрация банка изучает сделки с акциями Qiwi с точки зрения того, соответствовали ли их условия интересам банка. «При этом временная администрация учитывает факт стратегического партнерства между Qiwi и «Открытием» в развитии технологических платформ для сервисов банка, и это партнерство может быть продолжено», - отметил Дмитриев.

Выгодно продать акции Qiwi родственному банку

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев констатирует, что группа «Открытие Холдинг» постаралась «по максимуму и как можно быстрей избавиться от лишних активов для того, чтобы создать определенный резерв по ликвидности в преддверии надвигающихся проблем».

«Продать Qiwi банку, который будет санироваться регулятором и который в итоге за все заплатит – вполне разумная с точки зрения менеджмента группы идея, - говорит Коренев. – При этом продавать ADS Qiwi такими объемами на рынке, «не завалив» цену, было бы нереально. Но группа «Открытие Холдинг» продала свой пакет банку «Открытие» по вполне рыночным ценам: 25 августа по цене 1,022 руб. за одну акцию (при котировках на бирже от 970 руб. до 1,035 руб.), 29 августа – по 965 руб. за акцию (при котировках на бирже от 950 руб. до 970 руб.)».

Примечательно, что группа «Открытие Холдинг» не потеряла интерес к акциям Qiwi. 11 октября 2017 г. группа совершила две сделки, купив 1,225 млн ADS Qiwi и 833 тыс. ADS по цене 985 руб. за одну ценную бумагу. Таким образом, группа «Открытие Холдинг» стала владельцем 3,3% за 2,08 млрд руб. ($35,8 млн по курсу на соответствующую дату).