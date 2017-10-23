МТС закупит 5G-«железо» Ericsson на 400 млн евро

МТС договорилась о приобретении оборудования Ericsson, необходимого для модернизации сетей с последующим запуском технологий 5G и интернета вещей. Стоимость закупаемого оборудования превысит 400 млн евро.

МТС закупит современное оборудование у Ericsson

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) договорился с поставщиком телекоммуникационного оборудования Ericsson о модернизации своей инфраструктуры для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G) и интернета вещей (IoT). Об этом говорится в сообщении МТС.

В рамках заключенного соглашения, МТС будет закупать оборудование и ПО для опорной сети и сети радидоступа в регионах Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федерального округов. Закупаемое оборудование позволит модернизировать существующие сети GSM, 3G и LTE для запуска в будущем технологий 5G и IoT.

2 млрд евро на оборудование Ericsson за 12 лет

В рамках соглашения МТС получит аппаратное обеспечение для сетей беспроводной связи, основное оборудование и новейшие версии решений Ericsson Mobile Softswitch Solution (MSS) и User Data Consolidation (UDC), обеспечивающих консолидацию всех пользовательских данных в сети. Кроме того, Ericsson поставит программные решения для массового внедрения IoT, обеспечивающие передачу данных от счетчиков и сенсоров с использованием технологий NB-IoT и Cat-M1 (технологии передачи данных для интернета вещей на базе сотовых сетей).

МТС выбрал Ericsson по результатам тендера, участники которого не разглашаются. В течение 2017-2020 г.г. планируется осуществить закупки на сумму более 400 млн евро.

МТС закупает оборудование Ericsson для сетей 5G и интернета вещей более чем на 400 млн евро

С учетом закупок, которые МТС делал у Ericsson в период с 2008 г., общий объем закупок оператора у данного поставщика превысит 2 млрд евро.

В течение последних нескольких лет МТС ведет тестирование технологий 5G и IoT с различными вендорами. Так, в 2016 г. совместно с Nokia была продемонстрирована работа сетей 5G со скоростью передачи данных до 4,5 Гбит/с.

В 2017 г. совместно с Ericsson МТС показал скорость передачи данных в сетях 5G на отметке до 25 Гбит/с. Кроме того, в 2016 г. МТС совместно с Nokia начали тестировать NB-IoT.

Мечты о 5G

Сейчас в МТС сообщили, что оператор, совместно с Ericsson, планирует в 2018 г. на Чемпионате мира по футболу продемонстрировать работу сетей 5G в ходе специальных демозон.

Сама технология 5G пока не стандартизирована, а частоты не распределены. Запуск сетей 5G в коммерческую эксплуатацию ожидается к 2020 г.«Оборудования для сетей 5G еще нет, но для Ericsson подписание данного контракта повышает шансы на то, что после стандартизации 5G он будет поставлять операторам соответствующие решения», - полагает управляющий партнер агентства TMT-Consulting Константин Анкилов.

Как «Мегафон» и «Вымпелком» готовятся к внедрению 5G

В «Вымпелкоме» отметили, что все операторы уже начали готовиться к внедрению 5G, но в настоящее время технология не стандартизирована, а первое оборудование для коммерческих сетей 5G ожидается не ранее 2018 г.

«Покупка же конечного оборудования до финализации стандарта и проведения всех тестов производителя сопровождается риском получить в результате неполную совместимость или низкую производительность, - заявили в пресс-службе оператора. - Тем не менее «Вымпелком» уже готовит сеть для 5G, поскольку переход к новому стандарту требует решения ряда задач, которые последовательно решатся на протяжении нескольких лет. Мы ведем активную работу по тестированию LTE Unlicensed и IoT на базе LTE в рамках соглашения с производителем оборудования Huawei по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G, а также подали заявки на выделение частот для развития опытных сетей 5G в Госкомиссию по радиочастотам».

В «Мегафоне» напомнили, что компания еще в 2014 г. - первой из сотовых операторов - заключила семилетний договор с производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, который включает в себя совместную работу на технологией 5G. В том числе в рамках данного сотрудничества «Мегафон» протестировал работы 5G-сетей со скоростью до 35 Гбит/c и технологии Massive MIMO (несколько антенн на прием и передачу).

Кроме того, в 2016 г. «Мегафон» подписал с Nokia меморандум о сотрудничестве по развитию сетей 5G. «Данные соглашения не ограничивают «Мегафон» в сотрудничестве по 5G, что на наш взгляд, является более гибким и дает нам возможность выбрать лучшее решение для построения сети», - заявили в пресс-службе оператора.