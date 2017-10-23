Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X

Китайский сервис Meituan Dianping, который специализируется на заказе различных товаров и услуг, стал четвертым по величине в мировом рейтинге стартапов. Компания оценивается более чем в $30 млрд. Аналитики полагают, что на других рынках дорасти до таких размеров в этом же сегменте невозможно.

Четвертое место

Китайский стартап Meituan Dianping был признан четвертым в мире по стоимости, обогнав в этом рейтинге таких гигантов как Airbnb Inc. и Space X. В настоящий момент стоимость компании превышает $30 млрд, но при этом многие люди, у которых на слуху менее удачливые конкуренты Meituan Dianping, о нем самом никогда не слышали, пишет издание Bloomberg. Рейтинг был составлен аналитической фирмой CB Insights. Первые три места в нем занимают довольно известные компании: Uber Technologies Inc., китайский сервис заказа такси Didi и китайский же производитель техники Xiaomi Corp.

Meituan Dianping базируется в Пекине и не пользуется известностью за пределами Китая. Компания специализируется на доставке готовой еды на дом, а также продаже продуктов питания и билетов в кинотеатры. Кроме того, в Meituan Dianping можно получить консультацию относительно ресторанов или скидку для групповых покупок. По мере расширения возможностей приложения были добавлены услуги заказа массажа, стрижки или маникюра на дому или в офисе. Также теперь можно заказать мытье машины, пока ее владелец находится на работе, а она припаркована на улице.

Другими словами, стартап представляет собой в некотором роде гибрид Groupon, Yelp, Foodpanda и Uber Eats. Бизнесом руководит китайский предприниматель Ван Син (Wang Xing). По собственным данным компании, в год ее услугами пользуется 280 млн заказчиков, при этом количество сотрудничающих с сервисом коммерсантов достигает 5 млн.

История создания

Meituan Dianping была образована в 2015 г. в результате слияния проектов Meituan.com и Dianping.com. Meituan.com был основан самим Ван Сином в 2010 г. и представлял собой сайт групповых покупок типа Groupon Inc., где покупатели могли объединиться для совместного приобретения электроники или похода в ресторан и получить за счет этого скидку. Dianping.com был основан в Шанхае в 2003 г. и изначально занимался написанием обзоров ресторанов и других местных предприятий, а потом уже провел диверсификацию бизнеса в дисконтную сферу.

Стартап Meituan Dianping занимается в том числе доставкой готовой еды

На момент слияния компании вместе стоили около $15 млрд. На днях, в октябре 2017 г., объединенная Meituan Dianping завершила очередной инвестиционный раунд, в ходе которого собрала около $4 млрд финансирования от Tencent Holdings Ltd., Sequoia Capital и крупного игрока американского рынка заказа билетов Priceline Group Inc. Средства поступили также от Канадского совета по планированию пенсионных инвестиций, фондов Trustbridge Partners, Tiger Global Management, Coatue Management и сингапурского GIC.

Быстрый рост Meituan Dianping, как и многих других похожих стартапов, связан с ростом популярности смартфонов. Полученные средства компания планирует вложить в развитие искусственного интеллекта и доставки с помощью дронов. Привлекательной для инвесторов Meituan Dianping делает ее лидирующее положение на рынке, который насчитывает более миллиарда потенциальных клиентов. «Это квазимонополия, построенная на желудках 1,4 млрд человек», – так охарактеризовал компанию Кит Погсон (Keith Pogson), специалист по страхованию из Гонконга, консультирующий крупнейшую британскую аудиторско-консалтинговую компанию EY.

Конкуренты в Китае и в мире

В США аналоги Meituan Dianping пока что не могут добиться подобного успеха. Базирующийся в Чикаго Groupon, который своим появлением произвел сенсацию, сейчас стоит около $3 млрд, пишет Bloomberg. Сервис поиска ресторанов и парикмахерских Yelp, который находится в Сан-Франциско, также стоит не более $3,6 млрд.

Подобные сервисы получили общее название O2O, что расшифровывается как online-to-offline. У них больше шансов на успех в Китае, где рабочая сила стоит дешевле, а города заселены плотнее. Местный рынок O2O, по оценке аналитической фирмы IResearch, вырос в 2016 г. на 72% и достиг $115 млрд. Этот рынок достаточно велик, чтобы на нем не было тесно компаниям такого размера, полагает Ван Линг (Wang Ling), сотрудник IResearch.

Однако в связи с широким охватом сфер деятельности Meituan Dianping сталкивается на китайском рынке с ожесточенной конкуренцией. Например, похожий сервис под названием Ele.me есть у азиатского гиганта Alibaba Group. Также Meituan Dianping уже расценивается как конкурент самого крупного в Китае сервиса для путешественников Ctrip.com, который поддерживает компания Baidu.