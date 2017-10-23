В Калининградскую область проложат интернет-канал за 2 миллиарда, которые не окупятся

Как стало известно CNews, в рамках реализации программы «Цифровая экономика» рассматривается проект строительства подводной ВОЛС до Калининградской области. Из бюджета на реализацию проекта предлагается направить 2 млрд руб. Строительством канала готов заняться «Ростелеком».

Между Калининградской областью и материком хотят проложить подводный канал

В распоряжении CNews оказался проект плана мероприятий по разделу «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика». Документ подготовлен рабочей группой, действующей при созданном на базе Сбербанка центре компетенции по данному направлению.

В числе прочего проект плана мероприятий предусматривает строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до Калининградской области. Проект должен будет связать Калининградскую область «с российским сегментом интернета», что, по замыслу его автором, обеспечит «независимость от зарубежных интернет-провайдеров».

Подводный кабель предлагается проложить по дну Балтийского моря до материковой части России - скорее всего, до Ленинградской области. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд руб. В проекте Плана мероприятий говорится, что на эти цели из Федерального бюджета следует выделять ежегодно по 1 млрд руб. в течение 2018 и 2019 г.г.

Как Калининградская область связана сейчас с Россией

Калининградская область - это эксклав: регион не имеет общей границы с основной российской территорией, но имеет выход к морю. Сейчас интернет-трафик между Россией и Калининградской областью идет через европейские страны.

Российские операторы связи, в частности, «Ростелеком», «Транстелеком» и «Мегафон», имеют в Калининградской области свои магистральные каналы до территорий соседних Литвы и Польши. Далее трафик может проходить различными маршрутами.

Из Литвы трафик может идти в Россию через Белоруссию, через Латвию или через Латвию и Эстонию. Кроме того, между Латвией и Швецией есть подводный ВОЛС, через который тоже возможно прохождение трафика в Россию.

В Калининград проведут ВОЛС ценой 2 млрд руб., чтобы замкнуть трафик с «российским сегментом интернета»

Из Польши трафик в Россию может идти через Белоруссию. Либо трафик из Польши может идти до Германии, а оттуда в Россию через подводный кабель до Швеции либо через территорию ряда восточно-европейских стран.

«Ростелеком» готов взяться за проект

В «Ростелекоме» заявили, что компания готова участвовать в прокладке кабеля с материка в Калининградскую область, если появится соответствующее поручение и обеспечение финансирования. «Совершенно очевидно, что подводный ВОЛС до Калининградской области необходим, как как трафик до этого региона идет через территорию соседних стран , - заявили в пресс-службе компании. - Со своей стороны отметим, что у нас есть опыт реализации государственных проектов, в том числе подводных ВОЛС». В пресс-службе Минкомсвязи к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что проект подводной ВОЛС до Калининградской области имеет геополитический смысл, но вряд ли инвестиции в него окупятся. «Объем трафика по этому направлению небольшой, к тому же недавно финская Cinia Group построила подводный ВОЛС между Финляндией и Германией стоимостью 100 млн евро, с которым будет сложно конкурировать в плане услуг транзита трафика, - рассуждает аналитик. - Гораздо продуктивнее было бы выкупить у прибалтийских операторов волокна в их кабелях».

Источник в одном из крупных телекоммуникационных операторов также сомневается в окупаемости проекта. «Сейчас магистральный трафик по направлению из Санкт-Петербурга в Калининград стоит 900 тыс. руб. в месяц за канал скоростью 10 Гбит/с, - говорит собеседник CNews. - В перспективе стоимость данного канала упадет до 600 тыс. - 750 тыс. руб в месяц. Соответственно, в год с одного оператора на данном участке не удастся собрать более 10 млн руб».