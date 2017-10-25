В GMail разрешили добавлять расширения сторонних разработчиков. Какие уже доступны?

Компания Google официально объявила о поддержке надстроек для Gmail. Уже доступны 10 тестировавшихся с весны аддонов корпоративного уровня. Также добавить свое дополнение смогут сторонние разработчики.

Google добавила поддержку аддонов в Gmail

Компания Google разрешила добавление надстроек в Gmail. Теперь сторонние разработчики смогут напрямую интегрировать свои службы и приложения с почтовым сервисом. Ожидается, что это позволит корпоративным пользователям экономить время на постоянном переключении между приложениями.

«В тестовом режиме сервис был запущен еще в марте. С тех пор нашим партнерам удалось выстроить немало интеграций, которые помогли бизнесу коммуницировать с клиентами, отслеживать выполнение проектов, облегчать работу со счетами и многое другое», - говорится в записи в блоге компании.

Google разрешил сторонним разработчикам добавлять бизнес-аддоны в Gmail

Сторонние разработчики могут создавать аддоны для Gmail, которые включают простые текстовые диалоги, изображения, ссылки, кнопки и формы. Чтобы надстройка работала как на веб-сайте, так и на мобильном устройстве, ее необходимо прописать только один раз, а для визуализации моно использовать галерею виджетов Google.

Встроенные аддоны решают бизнес-задачи

Помимо возможности интеграции с Gmail собственных дополнений, можно воспользоваться уже существующими. Речь идет о 10 партнерах Google, надстройки которых закрывают множество бизнес-функций непосредственно из почтового ящика.

Asana позволяет ставить задачи перед коллегами и партнерами и отслеживать их выполнение. Интегрированное со смартфоном дополнение Dialpad помогает писать SMS и совершать звонки, а также добавлять новые контакты. С помощью Hire можно прямо в Gmail рассматривать резюме соискателей, загружать собственные и управлять различной информацией и кандидатурах на работу в компании. Intuit QuickBooks Invoicing отвечает за создание счетов и отслеживание их статусов. ProsperWorks дает возможность вести информацию о клиентах, а также аккумулировать в одном месте сведения о звонках, встречах, предстоящих и прошедших мероприятиях. RingCentral помогает совершать звонки (при наличии такого же решения на мобильном телефоне), просматривать и отправлять смс-сообщения. Smartsheet координирует работу с одноименным приложением, позволяя добавлять в него данные или вложения из электронных писем. Streak позволяет упростить переписку с клиентами с помощью удобного инструментария вставки фрагментов других сообщений. Аддон Trello завязан на одноименном решении и позволяет добавлять в него задачи из почты. Wrike создает задачи и может координировать ход их выполнения. В ближайшее время станет доступен и аддон DocuSign, который позволит подписывать документы и контракты, не выходя из электронной почты.

Пока что сервис доступен пользователям веб-версий и Android. Ведутся переговоры с компанией Apple о включении в список iOS.